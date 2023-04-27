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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/محلل-عسكري-يكشف-مصير-إف-16-الأمريكية-في-أوكرانيا-1076345589.html
محلل عسكري يكشف مصير "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا
محلل عسكري يكشف مصير "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا
قال المحلل العسكري، مايكل بيك، إنه في حال اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" الأمريكية، ستدمر روسيا المدارج الجوية الأوكرانية قبل أن تستقبل الطائرات. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T02:26+0000
2023-04-27T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بيك لصحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية أنه يتعين القيام بعمل كبير لإعادة تأهيل المدارج القديمة الأوكرانية من نمط الاتحاد السوفيتي لتكون في حالة جيدة بما يكفي لاستخدام "إف-16" دون مخاطر عالية بسبب دخول أجسام غريبة لتجنب تلف المحركات.وأشار الخبير إلى أن العديد من المدارج الجوية الأوكرانية لديها مدارج قصيرة جدًا لا يمكن لـ "إف-16" أن يتسارع بأحمال كاملة.وأوضح الخبير أن روسيا لديها كل الوسائل اللازمة لتتبع بداية عمليات إصلاح المدارج الجوية وتوجيه ضربات دقيقة إليها.وأضاف بيك:وأشار الخبير إلى أن جميع المدارج الجوية في أوكرانيا تقع في متناول الصواريخ الباليستية والصواريخ الدقيقة الروسية، وأن الضربات لم تُوجه إلى المدارج الجوية الأوكرانية حتى الآن فقط بسبب عدم وجود تهديد خطير من الجانب الأوكراني.يشار إلى أن أوكرانيا طلبت بشكل متكرر من الولايات المتحدة توريد مقاتلات "إف - 16" من الجيل الرابع، وأكدت الولايات المتحدة في الرد عليها أنها لا تخطط لتوريد أسلحة من هذا النوع بسبب عدم الحاجة إليها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-لا-نفكر-حاليا-في-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1074828329.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تخطط-لإمداد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1074403066.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

محلل عسكري يكشف مصير "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا

02:26 GMT 27.04.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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قال المحلل العسكري، مايكل بيك، إنه في حال اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" الأمريكية، ستدمر روسيا المدارج الجوية الأوكرانية قبل أن تستقبل الطائرات.
وأضاف بيك لصحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية أنه يتعين القيام بعمل كبير لإعادة تأهيل المدارج القديمة الأوكرانية من نمط الاتحاد السوفيتي لتكون في حالة جيدة بما يكفي لاستخدام "إف-16" دون مخاطر عالية بسبب دخول أجسام غريبة لتجنب تلف المحركات.
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وأشار الخبير إلى أن العديد من المدارج الجوية الأوكرانية لديها مدارج قصيرة جدًا لا يمكن لـ "إف-16" أن يتسارع بأحمال كاملة.
وأوضح الخبير أن روسيا لديها كل الوسائل اللازمة لتتبع بداية عمليات إصلاح المدارج الجوية وتوجيه ضربات دقيقة إليها.
وأضاف بيك:
"ستعملون على إصلاح المدارج الجوية وربما التوسع فيها، ويمكن للأقمار الصناعية الروسية رؤية كل ذلك".
وأشار الخبير إلى أن جميع المدارج الجوية في أوكرانيا تقع في متناول الصواريخ الباليستية والصواريخ الدقيقة الروسية، وأن الضربات لم تُوجه إلى المدارج الجوية الأوكرانية حتى الآن فقط بسبب عدم وجود تهديد خطير من الجانب الأوكراني.
يشار إلى أن أوكرانيا طلبت بشكل متكرر من الولايات المتحدة توريد مقاتلات "إف - 16" من الجيل الرابع، وأكدت الولايات المتحدة في الرد عليها أنها لا تخطط لتوريد أسلحة من هذا النوع بسبب عدم الحاجة إليها.
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6 مارس, 20:12 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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