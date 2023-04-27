https://sputnikarabic.ae/20230427/ملك-الأردن-وأمين-عام-الناتو-يبحثان-تطوير-الشراكة-الاستراتيجية-بين-الجانبين-1076348658.html

ملك الأردن وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

ملك الأردن وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T07:30+0000

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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين الملك عبد الله وستولتنبرغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على عمق التعاون بين الأردن وحلف "الناتو" خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية ومجالات عسكرية مختلفة.وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنهما أكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

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