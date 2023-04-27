عربي
https://sputnikarabic.ae/20230427/ملك-الأردن-وأمين-عام-الناتو-يبحثان-تطوير-الشراكة-الاستراتيجية-بين-الجانبين-1076348658.html
ملك الأردن وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
ملك الأردن وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T07:30+0000
2023-04-27T07:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065137090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f3a728d3616550a82c8c08c18dbccbc.jpg
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين الملك عبد الله وستولتنبرغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على عمق التعاون بين الأردن وحلف "الناتو" خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية ومجالات عسكرية مختلفة.وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنهما أكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230426/المصالحة-مع-إيران-واعتقال-برلماني-في-تل-أبيب-أين-يصل-التوتر-بين-الأردن-وإسرائيل؟-1076339051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065137090_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_158bd0418ae35684f9071e07440b08ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

ملك الأردن وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

07:30 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالعاهل الأرني الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
العاهل الأرني الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين الملك عبد الله وستولتنبرغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
المصالحة مع إيران واعتقال برلماني في تل أبيب.. أين يصل التوتر بين الأردن وإسرائيل؟
أمس, 18:31 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على عمق التعاون بين الأردن وحلف "الناتو" خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية ومجالات عسكرية مختلفة.
وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنهما أكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала