https://sputnikarabic.ae/20230425/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يبحث-مع-رئيس-وزراء-جورجيا-الشراكة-الثنائية-1076280128.html
الأمين العام لحلف الناتو يبحث مع رئيس وزراء جورجيا الشراكة الثنائية
الأمين العام لحلف الناتو يبحث مع رئيس وزراء جورجيا الشراكة الثنائية
التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرغ، رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، في بروكسل، اليوم الثلاثاء لمناقشة الشراكة الثنائية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T17:06+0000
2023-04-25T17:06+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق مؤتمر صحفي مشترك لهما قال ستولتنبرغ: "اليوم في اجتماعنا سنتحدث عن الشراكة بين الناتو وجورجيا وكيف يمكننا زيادة تعزيز شراكتنا على وجه الخصوص في حزمة الناتو وجورجيا الكبيرة".بعد فترة وجيزة من أن تصبح دولة مستقلة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، انضمت جورجيا إلى مجلس تعاون شمال الأطلسي، وهو منتدى حوار خلفه مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية في عام 1997.بعد ما يسمى بثورة الورود عام 2003، التزمت جورجيا بالسعي إلى التكامل الأوروبي الأطلسي، فيما أكدت قمة بوخارست لعام 2008 التي عقدها الناتو أن جورجيا يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على العضوية بمجرد تنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة.اعتمدت قمة الناتو لعام 2014 في ويلز حزمة الناتو وجورجيا الكبيرة لمساعدة البلاد على الاستعداد للعضوية وتعزيز قدراتها الدفاعية، وتم تحديث الوثيقة في 2016 و 2018 و 2020.طالع أيضا: جورجيا والناتو يختتمان النسخة السادسة من تدريبات نوبل بارتنر المشتركة
https://sputnikarabic.ae/20230215/-ستولتنبرغ-دول-الناتو-تتفق-على-تكثيف-الدعم-لقدرات-جورجيا-ومولدوفا-الدفاعية-1073555135.html
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الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأمين العام لحلف الناتو يبحث مع رئيس وزراء جورجيا الشراكة الثنائية
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التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرغ، رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، في بروكسل، اليوم الثلاثاء لمناقشة الشراكة الثنائية.
موسكو- سبوتنيك. ووفق مؤتمر صحفي مشترك لهما قال ستولتنبرغ: "اليوم في اجتماعنا سنتحدث عن الشراكة
بين الناتو وجورجيا وكيف يمكننا زيادة تعزيز شراكتنا على وجه الخصوص في حزمة الناتو وجورجيا الكبيرة".
بعد فترة وجيزة
من أن تصبح دولة مستقلة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، انضمت جورجيا إلى مجلس تعاون شمال الأطلسي، وهو منتدى حوار خلفه مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية في عام 1997.
وفي عام 1994، انضمت جورجيا إلى الشراكة من أجل السلام ، وهو برنامج يضم التعاون الثنائي بين الناتو والدول الأوروبية الأطلسية.
بعد ما يسمى بثورة الورود عام 2003، التزمت جورجيا بالسعي إلى التكامل الأوروبي الأطلسي، فيما أكدت قمة بوخارست لعام 2008 التي عقدها الناتو أن جورجيا يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على العضوية بمجرد تنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة.
اعتمدت قمة الناتو لعام 2014 في ويلز حزمة الناتو وجورجيا الكبيرة لمساعدة البلاد على الاستعداد للعضوية وتعزيز قدراتها الدفاعية، وتم تحديث الوثيقة في 2016 و 2018 و 2020.