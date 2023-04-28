https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-كييف-و3-مناطق-في-أوكرانيا-1076397184.html
إعلان حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
دوت صافرات التأهب الجوي، صباح اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T01:18+0000
2023-04-28T01:18+0000
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وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق تشيرنيهيف، وسومي، وبولتافا، وخاركيف، وكيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وميكولايف وأوديسا في أوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في مناطق جمهورية دونيتسك، وزابوروجيه وخيرسون .في وقت لاحق، من صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مناطق العاصمة كييف، ومناطق كييف وتشيركاسي، وجيتومير وفينيتسا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/القوات-الروسية-تدمر-معقل-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-1076396993.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
01:18 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 01:41 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
دوت صافرات التأهب الجوي، صباح اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق تشيرنيهيف، وسومي، وبولتافا، وخاركيف، وكيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وميكولايف وأوديسا في أوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في مناطق جمهورية دونيتسك، وزابوروجيه وخيرسون .
في وقت لاحق، من صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مناطق العاصمة كييف، ومناطق كييف وتشيركاسي، وجيتومير وفينيتسا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.