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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/القوات-الروسية-تدمر-معقل-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-1076396993.html
القوات الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس
القوات الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس
دمر مقاتلو طاقم دبابة "تي-72" التابع للمنطقة العسكرية الغربية بالجيش الروسي، صباح اليوم الجمعة، بنيران مباشرة من مسافة 200-250 مترًا، معقل العدو في اتجاه... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T00:45+0000
2023-04-28T01:14+0000
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وأظهر فيديو من طائرة مسيرة، حصلت عليه "سبوتنيك" عمل دبابة "تي-72" حيث أطلقت عدة طلقات ودمرت معقل قوات الأمن الأوكرانية.وقال أحد أفراد القوات المسلحة الروسية للوكالة "حصلنا على الإحداثيات، وخرجنا. لتدمير هذا (المعقل)، كان علينا العمل بنيران مباشرة. لقد أصابونا بثلاث طلقات" .وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/البحرية-الروسية-تدك-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-بأسلحة-فأئقة-الدقة-1076366298.html
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القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس

00:45 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 01:14 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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دمر مقاتلو طاقم دبابة "تي-72" التابع للمنطقة العسكرية الغربية بالجيش الروسي، صباح اليوم الجمعة، بنيران مباشرة من مسافة 200-250 مترًا، معقل العدو في اتجاه كراسنوليمانسكي، والذي أطلقت منه القوات الأوكرانية النار على مواقع الجيش الروسي.
وأظهر فيديو من طائرة مسيرة، حصلت عليه "سبوتنيك" عمل دبابة "تي-72" حيث أطلقت عدة طلقات ودمرت معقل قوات الأمن الأوكرانية.
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أمس, 11:28 GMT
وقال أحد أفراد القوات المسلحة الروسية للوكالة "حصلنا على الإحداثيات، وخرجنا. لتدمير هذا (المعقل)، كان علينا العمل بنيران مباشرة. لقد أصابونا بثلاث طلقات" .
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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