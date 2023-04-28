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العراق... زيادة في عدد مرضى السحايا ووزير الصحة يعلن إجراءات جديدة
العراق... زيادة في عدد مرضى السحايا ووزير الصحة يعلن إجراءات جديدة
زاد عدد الحالات المسجل بمرض السحايا في العراق أخيرا، ما استدعى التدخل من وزارة الصحة وذلك خوفا من تحول المرض إلى وباء. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T20:01+0000
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وقالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، إن السليمانية العراقية والمدن المجاورة لها شهدت زيادة في عدد الحالات المسجلة بمرض السحايا.ووجهت وزارة الصحة فريقا لأخذ عينات لدراسة الحالات المسجلة في المنطقة.وأرسل وزير الصحة، صالح الحسناوي، فريقا من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية وخبراء في مجال علم الوبائيات، للتأكد من انتشار المرض وأخذ عينات ليجري تحليلها في مختبر الصحة العامة في بغداد.ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، المواطنين إلى عدم التهويل من الأمر.وقال إن وزير الصحة يتابع الموضوع شخصيا، وسيتم إعلان النتائج التي تم التوصل إليها بشكل رسمي، وتابع أن "مرض السحايا موجود في العراق وتسجل حالات بشكل فردي في جميع المناطق، لكن ما حصل في السليمانية وبعض المناطق المجاورة لها، هو زيادة نسبية في أعداد الحالات".
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أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق

العراق... زيادة في عدد مرضى السحايا ووزير الصحة يعلن إجراءات جديدة

20:01 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 20:11 GMT 28.04.2023)
© AP Photo / Sam McNeil / علم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Sam McNeil /
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زاد عدد الحالات المسجل بمرض السحايا في العراق أخيرا، ما استدعى التدخل من وزارة الصحة وذلك خوفا من تحول المرض إلى وباء.
وقالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، إن السليمانية العراقية والمدن المجاورة لها شهدت زيادة في عدد الحالات المسجلة بمرض السحايا.
ووجهت وزارة الصحة فريقا لأخذ عينات لدراسة الحالات المسجلة في المنطقة.
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وأرسل وزير الصحة، صالح الحسناوي، فريقا من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية وخبراء في مجال علم الوبائيات، للتأكد من انتشار المرض وأخذ عينات ليجري تحليلها في مختبر الصحة العامة في بغداد.
ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، المواطنين إلى عدم التهويل من الأمر.
وقال إن وزير الصحة يتابع الموضوع شخصيا، وسيتم إعلان النتائج التي تم التوصل إليها بشكل رسمي، وتابع أن "مرض السحايا موجود في العراق وتسجل حالات بشكل فردي في جميع المناطق، لكن ما حصل في السليمانية وبعض المناطق المجاورة لها، هو زيادة نسبية في أعداد الحالات".
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