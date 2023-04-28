https://sputnikarabic.ae/20230428/القوات-الروسية-تحبط-عملية-تناوب-للقوات-الأوكرانية-في-4-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-1076397526.html
القوات الروسية تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في 4 مناطق بجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في 4 مناطق بجمهورية دونيتسك
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية أحبطت عملية تبادل للقوات الأوكرانية بالقرب من أربع مراكز... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T02:20+0000
2023-04-28T02:20+0000
2023-04-28T02:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف: "أفشلت وحدات القوات الخاصة للمجموعة القوات الجنوبية، بدعم من المدفعية، عملية تناوب لوحدات العدو بالمقدمة في مناطق المراكز السكنية، بيلوغوروفكا، سبورنوي، دروجبا و مارينكا. نتيجة للإصابة بالنيران [ المدفعية] تم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكرياً".وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ"، أنه على محور "سوليدار – بخموت"، هاجمت وحدة صواريخ تابعة لمجموعة القوات الجنوبية نقطة انتشار مؤقتة للواء 60 ميكانيكي تابع للجيش الأوكراني بالقرب من قرية دروجكوفكا.وأشار أستافييف إلى أن وحدات المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، قصفت بدورها، نقاط الانتشار المؤقت اللواءين الميكانيكيين 24 و110 للجيش الأوكراني في مناطق بلدتي دجيرجينسك ونتايلوفو.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للضابط المتحدث للوكالة، دمر رجال المدفعية في منطقة تشاسوف يار مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 ملم "2غس1"، وفي منطقة مارينكا، قطعتي مدفعية للعدو: "دي-20" و"دي-30"، وذلك في إطار معركة القضاء على البطاريات الأوكرانية.وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، أن:وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-كييف-و3-مناطق-في-أوكرانيا-1076397184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في 4 مناطق بجمهورية دونيتسك
02:20 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 02:29 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية أحبطت عملية تبادل للقوات الأوكرانية بالقرب من أربع مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكرياً.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أستافييف: "أفشلت وحدات القوات الخاصة للمجموعة القوات الجنوبية، بدعم من المدفعية، عملية تناوب لوحدات العدو بالمقدمة في مناطق المراكز السكنية، بيلوغوروفكا، سبورنوي، دروجبا و مارينكا. نتيجة للإصابة بالنيران [ المدفعية] تم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكرياً".
وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ"، أنه على محور "سوليدار – بخموت"، هاجمت وحدة صواريخ تابعة لمجموعة القوات الجنوبية نقطة انتشار مؤقتة للواء 60 ميكانيكي تابع للجيش الأوكراني بالقرب من قرية دروجكوفكا.
وأشار أستافييف إلى أن وحدات المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، قصفت بدورها، نقاط الانتشار المؤقت اللواءين الميكانيكيين 24 و110 للجيش الأوكراني في مناطق بلدتي دجيرجينسك ونتايلوفو.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للضابط المتحدث للوكالة، دمر رجال المدفعية في منطقة تشاسوف يار مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 ملم "2غس1"، وفي منطقة مارينكا، قطعتي مدفعية للعدو: "دي-20" و"دي-30"، وذلك في إطار معركة القضاء على البطاريات الأوكرانية.
وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، أن:
"مدفعية من العيار الثقيل لتشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية [الروسية] أصابت نقطة الانتشار المؤقتة للعدو في منطقة أفدييفكا، كما قصفت رتلا من المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.