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https://sputnikarabic.ae/20230428/بيسكوف-آفاق-تمديد-صفقة-الحبوب-ليست-جيدة-بما-فيه-الكفاية--1076412279.html
بيسكوف: آفاق تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية
بيسكوف: آفاق تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن آفاق تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية، لأن جزءًا كبيرًا من الاتفاقية لم يتم... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:20+0000
2023-04-28T11:20+0000
روسيا
حبوب
العالم
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وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "جزء الصفقة الذي يتعلق بموردينا لم يتم تنفيذه، لهذا فإن الآفاق بشأن تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية"وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو/تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، عبر ممر إنساني في البحر الأسود.وتعتبر صفقة الحبوب جزءاً من حزمة اتفاقيات، تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو، في أكثر من مناسبة، إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، والدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة إليها.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
https://sputnikarabic.ae/20230425/لافروف-يتحدث-عن-انعدام-جدية-الغرب-تجاه-صفقة-الحبوب-1076281139.html
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روسيا, حبوب, العالم
روسيا, حبوب, العالم

بيسكوف: آفاق تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية

11:20 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن آفاق تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية، لأن جزءًا كبيرًا من الاتفاقية لم يتم الوفاء به بعد،لا يزال موردو الأسمدة يواجهون صعوبات.
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "جزء الصفقة الذي يتعلق بموردينا لم يتم تنفيذه، لهذا فإن الآفاق بشأن تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية"
وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو/تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، عبر ممر إنساني في البحر الأسود.

في وقت سابق، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تنفيذ صفقة الحبوب بأنه "غير جدي".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
لافروف يتحدث عن انعدام جدية الغرب تجاه "صفقة الحبوب"
25 أبريل, 18:21 GMT
وتعتبر صفقة الحبوب جزءاً من حزمة اتفاقيات، تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو، في أكثر من مناسبة، إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، والدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة إليها.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وابتداءً من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو/أيار، وتصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا.
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