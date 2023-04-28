https://sputnikarabic.ae/20230428/تشيلسي-يحسم-موقف-فيليكس-بناء-على-رغبة-بوكيتينو-1076399666.html
تشيلسي يحسم موقف فيليكس بناء على رغبة بوكيتينو
تشيلسي يحسم موقف فيليكس بناء على رغبة بوكيتينو
كشفت تقارير إنجليزية أن إدارة نادي تشيلسي اتخذت قرارا بشأن مستقبل مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس، وذلك بناءً على رغبة مدربه المتوقع للموسم المقبل ماوريسيو... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T06:34+0000
2023-04-28T06:34+0000
2023-04-28T06:34+0000
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وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن فيليكس الذي يلعب معارًا مع تشيلسي حتى نهاية الموسم قادمًا من أتلتيكو مدريد، في طريقة للبقاء مع الفريق لعام آخر.وأكدت الصحيفة أن بوكيتينو، الذي قد يعلن تشيلسي التعاقد معه، الأسبوع المقبل، يرغب في شراكة هجومية بصفوف فريقه تجمع لوكاكو وفيليكس.وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية خوض فيليكس موسم آخر في الدوري الإنجليزي تلوح في الأفق، في وقت يسعى فيه تشيلسي لاستعادة خدمات مهاجمه البلجيكي المعار روميلو لوكاكو.وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يريدون 88 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن اللاعب البرتغالي الدولي.يشار إلى أن فيليكس كان على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات لتشيلسي تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
https://sputnikarabic.ae/20230402/تشيلسي-الإنجليزي-يعلن-رسميا-إقالة-مدربه-غراهام-بوتر-بعد-تدهور-نتائج-الفريق-1075451489.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا, الدوري الإسباني, نادي تشيلسي, أتلتيكو مدريد
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا, الدوري الإسباني, نادي تشيلسي, أتلتيكو مدريد
تشيلسي يحسم موقف فيليكس بناء على رغبة بوكيتينو
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كشفت تقارير إنجليزية أن إدارة نادي تشيلسي اتخذت قرارا بشأن مستقبل مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس، وذلك بناءً على رغبة مدربه المتوقع للموسم المقبل ماوريسيو بوكيتينو.
وذكرت
صحيفة "ذا صن"، أن فيليكس الذي يلعب معارًا مع تشيلسي حتى نهاية الموسم قادمًا من أتلتيكو مدريد، في طريقة للبقاء مع الفريق لعام آخر.
وأكدت الصحيفة أن بوكيتينو، الذي قد يعلن تشيلسي التعاقد معه، الأسبوع المقبل، يرغب في شراكة هجومية بصفوف فريقه تجمع لوكاكو وفيليكس.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية خوض فيليكس موسم آخر في الدوري الإنجليزي تلوح في الأفق، في وقت يسعى فيه تشيلسي
لاستعادة خدمات مهاجمه البلجيكي المعار روميلو لوكاكو.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يريدون 88 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن اللاعب البرتغالي الدولي.
يشار إلى أن فيليكس كان على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات لتشيلسي تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.
وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا
، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.