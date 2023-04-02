https://sputnikarabic.ae/20230402/تشيلسي-الإنجليزي-يعلن-رسميا-إقالة-مدربه-غراهام-بوتر-بعد-تدهور-نتائج-الفريق-1075451489.html
تشيلسي الإنجليزي يعلن رسميا إقالة مدربه غراهام بوتر بعد تدهور نتائج الفريق
تشيلسي الإنجليزي يعلن رسميا إقالة مدربه غراهام بوتر بعد تدهور نتائج الفريق
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، "إقالة مدربه الإنجليزي غراهام بوتر، وذلك بعد خسارة الفريق أمام أستون فيلا، في الجولة 29 من عمر منافسات الدوري... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T20:16+0000
2023-04-02T20:16+0000
2023-04-02T20:16+0000
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وقال النادي اللندني، في بيان له، إن "النادي وجه الشكر لبوتر على جهوده ومساهماته في تدريب الفريق"، مؤكدا أن "برونو سالتور،مساعد بوتر، هو من ستيولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة".وأكد الثنائي تود بويلي وبغداد إجبالي، مالكي نادي تشيلسي، أنهما يتوجهان بالشكر إلى بوتر على مساهماته الصادق في تدريب تشيلسي، مشيرين إلى أنه "عمل بأمانة ومهينة ونزاهة طوال فترة عمله".وتولى غراهام بوتر تدريب تشيلسي خلفا للألماني توماس توخيل، الذي تمت إقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليقود الفريق في 31 مباراة، فاز في 12 وخسر 11 وتعادل في 8 لقاءات مسجلًا فريقه 33 هدفًا ومستقبلا 31 هدفًا.
https://sputnikarabic.ae/20220914/مالك-تشيلسي-الجديد-يكشف-لأول-مرة-سبب-إقالة-المدرب-الألماني-توماس-توخيل-1067723048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, رياضة, الأخبار, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, رياضة, الأخبار, منوعات
تشيلسي الإنجليزي يعلن رسميا إقالة مدربه غراهام بوتر بعد تدهور نتائج الفريق
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، "إقالة مدربه الإنجليزي غراهام بوتر، وذلك بعد خسارة الفريق أمام أستون فيلا، في الجولة 29 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم".