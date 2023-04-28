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https://sputnikarabic.ae/20230428/خبير-أزمة-الغرب-المصرفية-تسرع-عملية-نزع-الدولرة-في-العالم---1076421718.html
خبير: أزمة الغرب المصرفية تسرع عملية نزع الدولرة في العالم
خبير: أزمة الغرب المصرفية تسرع عملية نزع الدولرة في العالم
اعتبر رئيس قسم الدراسات التحليلية في مصرف "زينيت" الروسي، فلاديمير يفستيغنييف، اليوم الجمعة، أن الأزمة المصرفية المحتملة في دول الغرب، قد تتحول إلى أزمة... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:59+0000
2023-04-28T12:59+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال يفستيغنييف لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة لروسيا، فإن موضوع أزمة مصرفية محتملة في الغرب هو موضع اهتمام لسببين رئيسيين، إذا تحققت هذه المخاطر، فقد تتطور الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة، ولكنه في هذه الحالة، قد تتسارع عملية إزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي، وهذا في مصلحة روسيا الاتحادية".ولفت يفستيغنييف إلى أنه طالما لم تصبح مشاكل المصارف الأمريكية ملموسة، فإن المنظم المالي الأمريكي ( نظام الاحتياطي الأمريكي) لن ينتبه لها وسيواصل متابعة أهداف السياسة النقدية.وبهذا الشكل، ركّز نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في اجتماعه الأخير في مارس / آذار المنصرم، فقط بشكل طفيف على المشكلات المحلية في بعض البنوك، بينما بقيت مكافحة التضخم الرسالة الرئيسية للخطاب".كما خسرت أسهم "إف أر بي" 64 في المئة من قيمتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-عن-استقرار-غير-المتوقع-للاقتصاد-الروسي-1076407299.html
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اقتصاد, العالم, حصري
اقتصاد, العالم, حصري

خبير: أزمة الغرب المصرفية تسرع عملية نزع الدولرة في العالم

12:59 GMT 28.04.2023
© Photo / unsplash/Adam Nir وجه بنجامين فرانكلين على ورقة عملة 100 دولار أمريكي
وجه بنجامين فرانكلين على ورقة عملة 100 دولار أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Photo / unsplash/Adam Nir
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حصري
اعتبر رئيس قسم الدراسات التحليلية في مصرف "زينيت" الروسي، فلاديمير يفستيغنييف، اليوم الجمعة، أن الأزمة المصرفية المحتملة في دول الغرب، قد تتحول إلى أزمة اقتصادية تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى تسريع عملية نزع الدولرة في العالم.
موسكو - سبوتنيك. وقال يفستيغنييف لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة لروسيا، فإن موضوع أزمة مصرفية محتملة في الغرب هو موضع اهتمام لسببين رئيسيين، إذا تحققت هذه المخاطر، فقد تتطور الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة، ولكنه في هذه الحالة، قد تتسارع عملية إزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي، وهذا في مصلحة روسيا الاتحادية".

وأوضح الخبير، متابعًا: "إحدى المشاكل الرئيسية للقطاع المصرفي الأمريكي هي تمويل المشاريع الطويلة الأجل بسيولة قصيرة الأجل. وبالتالي، كانت فترة النقود الرخيصة طويلة بما يكفي، ما تسبب في مثل هذا الخلل بين آجال استحقاق الأصول والخصوم".

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ولفت يفستيغنييف إلى أنه طالما لم تصبح مشاكل المصارف الأمريكية ملموسة، فإن المنظم المالي الأمريكي ( نظام الاحتياطي الأمريكي) لن ينتبه لها وسيواصل متابعة أهداف السياسة النقدية.

كما لفت محاور الوكالة إلى أن "تغيير سعر الفائدة الرئيس لأي مصرف مركزي هو أداة للسياسة النقدية تضمن تحقيق التوازن بين التضخم وديناميات الناتج المحلي الإجمالي؛ أي، في هذا السياق، تعتبر مسائل استقرار القطاع المصرفي ثانوية وتتعلق أكثر بالوظائف التنظيمية للهيئة المنظمة".

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وبهذا الشكل، ركّز نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في اجتماعه الأخير في مارس / آذار المنصرم، فقط بشكل طفيف على المشكلات المحلية في بعض البنوك، بينما بقيت مكافحة التضخم الرسالة الرئيسية للخطاب".

يذكر، أنه في يوم الاثنين الماضي، أعلن مصرف "فيرست ريبابليك بنك" ("إف أر بي") الأمريكي، عن انخفاض في الودائع الفصلية إلى 104.47 مليار دولار من 176.43 مليار دولار، وذلك على الرغم من أنه تلقى خطط إنقاذ من عمالقة البنوك الأمريكية.

كما خسرت أسهم "إف أر بي" 64 في المئة من قيمتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
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