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صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير المتوقع للاقتصاد الروسي
صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير المتوقع للاقتصاد الروسي
كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، في تقريره الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية بالرغم من توقعات الخبراء. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:47+0000
2023-04-28T09:47+0000
العالم
اقتصاد
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وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أنه بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من العام الماضي تعافى الاقتصاد الروسي بقوة في الربعين الثالث والرابع، مما قلل من تراجع الإنتاج في عام 2022 إلى نسبة 2.1%.وتابع التقرير: "النتائج القوية بشكل غير متوقع نهاية العام الماضي أدت إلى استقرار الصادرات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، على خلفية ارتفاع الأسعار تمكن إنتاج النفط والغاز الروسي من الحفاظ على أحجام العرض".وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا حادًا في الإيرادات الضريبية في عام 2023، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، لكن في المقابل سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20230411/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-لنمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-إلى-07--في2023-1075783601.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

صندوق النقد الدولي يكشف عن استقرار غير المتوقع للاقتصاد الروسي

09:47 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، في تقريره الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية بالرغم من توقعات الخبراء.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أنه بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من العام الماضي تعافى الاقتصاد الروسي بقوة في الربعين الثالث والرابع، مما قلل من تراجع الإنتاج في عام 2022 إلى نسبة 2.1%.
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وتابع التقرير: "النتائج القوية بشكل غير متوقع نهاية العام الماضي أدت إلى استقرار الصادرات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، على خلفية ارتفاع الأسعار تمكن إنتاج النفط والغاز الروسي من الحفاظ على أحجام العرض".
وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا حادًا في الإيرادات الضريبية في عام 2023، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، لكن في المقابل سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة.
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