https://sputnikarabic.ae/20230428/روسيا-تحقق-انتصارا-تاريخيا-جديدا-في-الفضاء-بإطلاق-فيلم-التحدي-صور-وفيديو--1076414985.html

روسيا تحقق انتصارا تاريخيا جديدا في الفضاء بإطلاق فيلم "التحدي"... صور وفيديو

روسيا تحقق انتصارا تاريخيا جديدا في الفضاء بإطلاق فيلم "التحدي"... صور وفيديو

اعتبر خبراء صناعة السينما في العالم أن إطلاق فيلم "التحدي" الروسي، هو بمثابة انتصار تاريخي جديد كأول فيلم طويل في العالم يسجل في الفضاء. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T12:03+0000

2023-04-28T12:03+0000

2023-04-28T12:03+0000

مجتمع

ثقافة

فن

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076416581_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f4d26d73330b10b7186f18ebb5df17db.jpg

وتصدر فيلم "التحدي" الذي انتظره الكثير من المتابعين في العالم، خصوصا عشاق الفضاء، شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بوابة توزيع الأفلام الروسية، وكان له أصداء واسعة بين المتابعين.ويسرد الفيلم قصة طبيبة جرّاحة تدعى يفغينيا (أوجينيا)، تضطر لتنفيذ عملية جراحية خطيرة في الفضاء خلال رحلة فضائية داخل محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يتطلب تحضيرات واستعدادات كبيرة.واعتبر المراقبون والمتخصصون في قطاع السينما أن تصوير الفيلم في الفضاء بهذه الظروف لأول مرة في التاريخ، هو حدث كبير مشابه للإنجاز الروسي الأول للبشرية، المتمثل بوصول رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، كأول إنسان يخرج إلى الفضاء في التاريخ.

https://sputnikarabic.ae/20230428/روسيا-تقدم-إسهاما-كبيرا-في-تطوير-السينما-العالمية-1076404289.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ثقافة, فن, منوعات