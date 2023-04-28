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https://sputnikarabic.ae/20230428/روسيا-تحقق-انتصارا-تاريخيا-جديدا-في-الفضاء-بإطلاق-فيلم-التحدي-صور-وفيديو--1076414985.html
روسيا تحقق انتصارا تاريخيا جديدا في الفضاء بإطلاق فيلم "التحدي"... صور وفيديو
روسيا تحقق انتصارا تاريخيا جديدا في الفضاء بإطلاق فيلم "التحدي"... صور وفيديو
اعتبر خبراء صناعة السينما في العالم أن إطلاق فيلم "التحدي" الروسي، هو بمثابة انتصار تاريخي جديد كأول فيلم طويل في العالم يسجل في الفضاء. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:03+0000
2023-04-28T12:03+0000
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وتصدر فيلم "التحدي" الذي انتظره الكثير من المتابعين في العالم، خصوصا عشاق الفضاء، شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بوابة توزيع الأفلام الروسية، وكان له أصداء واسعة بين المتابعين.ويسرد الفيلم قصة طبيبة جرّاحة تدعى يفغينيا (أوجينيا)، تضطر لتنفيذ عملية جراحية خطيرة في الفضاء خلال رحلة فضائية داخل محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يتطلب تحضيرات واستعدادات كبيرة.واعتبر المراقبون والمتخصصون في قطاع السينما أن تصوير الفيلم في الفضاء بهذه الظروف لأول مرة في التاريخ، هو حدث كبير مشابه للإنجاز الروسي الأول للبشرية، المتمثل بوصول رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، كأول إنسان يخرج إلى الفضاء في التاريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230428/روسيا-تقدم-إسهاما-كبيرا-في-تطوير-السينما-العالمية-1076404289.html
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ثقافة, فن, منوعات
ثقافة, فن, منوعات

روسيا تحقق انتصارا تاريخيا جديدا في الفضاء بإطلاق فيلم "التحدي"... صور وفيديو

12:03 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورزائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم التحدي كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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اعتبر خبراء صناعة السينما في العالم أن إطلاق فيلم "التحدي" الروسي، هو بمثابة انتصار تاريخي جديد كأول فيلم طويل في العالم يسجل في الفضاء.
وتصدر فيلم "التحدي" الذي انتظره الكثير من المتابعين في العالم، خصوصا عشاق الفضاء، شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بوابة توزيع الأفلام الروسية، وكان له أصداء واسعة بين المتابعين.
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورزائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم التحدي كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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وحصد الفيلم 426 مليون روبل نهاية الأسبوع الماضي، بحسب البيانات المسجلة في الفترة الممتدة من بداية عرضه بتاريخ 20 إلى 23 أبريل / نيسان الجاري.

فتاة على السجادة الحمراء قبل الحفل الختامي لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الخامس والأربعين (MIFF) في سينما روسيا في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
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روسيا تقدم إسهاما كبيرا في تطوير السينما العالمية
09:14 GMT

وقام ببطولة الفيلم النجوم يوليا بيريسيلد، ميلوس بيكوفيتش، فلاديمير مشكوف، أوليغ نوفيتسكي، أنتون شكابلروف، إيلينا فاليوشكينا، وبيوتر دوبروف وغيرهم من الممثلين، بالإضافة إلى رواد الفضاء، حيث سجّل الفيلم وصوّر في الفضاء، ومن إخراج الروسي كليم شبينكو.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالممثلون ميخائيل تروينيك، يوليا بيريسيلد ومخرج فيلم" التحدي " كليم شيبينكو (من اليسار إلى اليمين) في العرض الأول في سينما "كارو 11 أكتوبر" في موسكو.
الممثلون ميخائيل تروينيك، يوليا بيريسيلد ومخرج فيلم التحدي كليم شيبينكو (من اليسار إلى اليمين) في العرض الأول في سينما كارو 11 أكتوبر في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
الممثلون ميخائيل تروينيك، يوليا بيريسيلد ومخرج فيلم" التحدي " كليم شيبينكو (من اليسار إلى اليمين) في العرض الأول في سينما "كارو 11 أكتوبر" في موسكو.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
ويسرد الفيلم قصة طبيبة جرّاحة تدعى يفغينيا (أوجينيا)، تضطر لتنفيذ عملية جراحية خطيرة في الفضاء خلال رحلة فضائية داخل محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يتطلب تحضيرات واستعدادات كبيرة.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaمدير فيلم "التحدي" كليم شبينكو (الثالث من اليسار) في العرض الأول
مدير فيلم التحدي كليم شبينكو (الثالث من اليسار) في العرض الأول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
مدير فيلم "التحدي" كليم شبينكو (الثالث من اليسار) في العرض الأول
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova

ويتمثل التحدي بتنفيذ عملية جراحية في وسط تنعدم فيه الجاذبية، بهدف إنقاذ حياة رائد فضاء تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالمغنية أولغا بوزوفا في العرض الأول لفيلم التحدي
المغنية أولغا بوزوفا في العرض الأول لفيلم التحدي - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
المغنية أولغا بوزوفا في العرض الأول لفيلم التحدي
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالمغنية يفغينيا مالاخوفا في العرض الأول لفيلم التحدي
المغنية يفغينيا مالاخوفا في العرض الأول لفيلم التحدي - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
المغنية يفغينيا مالاخوفا في العرض الأول لفيلم التحدي
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالممثلة كريستينا أسموس في العرض الأول لفيلم التحدي
الممثلة كريستينا أسموس في العرض الأول لفيلم التحدي - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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الممثلة كريستينا أسموس في العرض الأول لفيلم التحدي
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالمذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك في العرض الأول لفيلم "التحدي"
المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك في العرض الأول لفيلم التحدي - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك في العرض الأول لفيلم "التحدي"
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالممثل ميخائيل تروينيك في العرض الأول لفيلم التحدي
الممثل ميخائيل تروينيك في العرض الأول لفيلم التحدي - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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الممثل ميخائيل تروينيك في العرض الأول لفيلم التحدي
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالممثلون ميخائيل تروينيك، يوليا بيريسيلد ومخرج فيلم" التحدي " كليم شيبينكو (من اليسار إلى اليمين) في العرض الأول في سينما "كارو 11 أكتوبر" في موسكو.
الممثلون ميخائيل تروينيك، يوليا بيريسيلد ومخرج فيلم التحدي كليم شيبينكو (من اليسار إلى اليمين) في العرض الأول في سينما كارو 11 أكتوبر في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
الممثلون ميخائيل تروينيك، يوليا بيريسيلد ومخرج فيلم" التحدي " كليم شيبينكو (من اليسار إلى اليمين) في العرض الأول في سينما "كارو 11 أكتوبر" في موسكو.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaمدير فيلم "التحدي" كليم شبينكو (الثالث من اليسار) في العرض الأول
مدير فيلم التحدي كليم شبينكو (الثالث من اليسار) في العرض الأول - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
مدير فيلم "التحدي" كليم شبينكو (الثالث من اليسار) في العرض الأول
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورزائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم التحدي كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورزائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم التحدي كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
1/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
المغنية أولغا بوزوفا في العرض الأول لفيلم التحدي
2/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
المغنية يفغينيا مالاخوفا في العرض الأول لفيلم التحدي
3/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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الممثلة كريستينا أسموس في العرض الأول لفيلم التحدي
4/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك في العرض الأول لفيلم "التحدي"
5/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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الممثل ميخائيل تروينيك في العرض الأول لفيلم التحدي
6/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
الممثلون ميخائيل تروينيك، يوليا بيريسيلد ومخرج فيلم" التحدي " كليم شيبينكو (من اليسار إلى اليمين) في العرض الأول في سينما "كارو 11 أكتوبر" في موسكو.
7/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
مدير فيلم "التحدي" كليم شبينكو (الثالث من اليسار) في العرض الأول
8/9
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
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زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
9/9
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
زائر في الجناح مع مركبة الهبوط لمركبة الفضاء سويوز إم إس -18 ، التي عاد عليها رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي ومخرج فيلم "التحدي" كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد من محطة الفضاء الدولية
واعتبر المراقبون والمتخصصون في قطاع السينما أن تصوير الفيلم في الفضاء بهذه الظروف لأول مرة في التاريخ، هو حدث كبير مشابه للإنجاز الروسي الأول للبشرية، المتمثل بوصول رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، كأول إنسان يخرج إلى الفضاء في التاريخ.
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