https://sputnikarabic.ae/20230428/روسيا-تقدم-إسهاما-كبيرا-في-تطوير-السينما-العالمية-1076404289.html

روسيا تقدم إسهاما كبيرا في تطوير السينما العالمية

روسيا تقدم إسهاما كبيرا في تطوير السينما العالمية

أكد مدير مهرجان موسكو السينمائي الدولي، إيفان كودريافتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدم إسهامًا كبيرًا في تطوير السينما العالمية، لافتًا إلى أن روسيا واحدة من... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T09:14+0000

2023-04-28T09:14+0000

2023-04-28T09:14+0000

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ثقافة

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موسكو - سبوتنيك. وقال كودريافتسيف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات مهرجان موسكو السينمائي: "اليوم، من المستحيل تخيل عالم السينما بمعزل عن روسيا. نحن من أعمدة السينما العالمية؛ نقدم إسهامًا كبيرًا في تطويرها، ولهذا يتم تقديم روسيا دائمًا على أنها قوية جدًا وجديرة".وأوضح، أن "دور روسيا كمهد لصناعة السينما، وفي الوقت نفسه كأحد اللاعبين الأساسيين في سوق السينما العالمية، كبلد ذي تقاليد سينمائية غنية وطموحات ضخمة، ومطالبات بزيادة حصتها في صادرات الأفلام العالمية - هذه الطموحات هنا تتعزز بجهود أولئك الذين يصنعون مواقع الأعمال لمهرجان موسكو السينمائي".وافتتح، يوم الخميس الماضي الموافق 20 أبريل / نيسان الجاري، في دار السينما "روسيا" في موسكو، مهرجان موسكو السينمائي الـ45 والذي استمرت فعالياته لغاية 27 من الشهر نفسه.إلى ذلك، بدأ عرض فيلم "تشيبوراشكا" الروسي، من إخراج دميتري دياتشينكو، في مارس / آذار الماضي، في بلدان الشرق الأوسط.ويذكر أن هذا الفيلم أصبح أعلى الأفلام الروسية من حيث إيرادات شباك التذاكر التي بلغت منذ يناير / كانون الثاني الماضي، 5.8 مليار روبل [ قرابة 73 مليون دولار].يذكر أن "تشيبوراشكا" هو حيوان خيالي لطيف الشكل (على هيئة قرد)، يرافقه دائما تمساح يدعى "غينا"، ابتكره الكاتب السوفياتي الراحل، أدوارد أوسبينسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمن، ليكون أحد أبطال أفلام الرسوم المتحركة السوفياتية، وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزاً لأفلام شركة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية للإنتاج الفني.

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