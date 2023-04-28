https://sputnikarabic.ae/20230428/سفير-فتح-حسابات-بالعملات-الوطنية-لا-يزال-على-جدول-أعمال-روسيا-وباراغواي-1076442374.html

سفير: فتح حسابات بالعملات الوطنية لا يزال على جدول أعمال روسيا وباراغواي

سفير: فتح حسابات بالعملات الوطنية لا يزال على جدول أعمال روسيا وباراغواي

قال السفير الروسي لدى جمهورية باراغواي، ألكسندر بيساريف، اليوم الجمعة، إن مسألة فتح الحسابات بالعملات الوطنية لا تزال على أجندة العلاقات الثنائية بين روسيا... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T23:01+0000

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أسونسيون - سبوتنيك. وأضاف بيساريف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "القضية مطروحة على جدول الأعمال. هذا ضروري لتطبيع علاقاتنا التجارية والاقتصادية ووضعها على أساس مستقر".وقال، "من المهم أن نفهم أن التخلص من الدولرة هي عملية موضوعية للتنمية الاقتصادية العالمية، مرتبطة بالحاجة إلى التغلب على الاعتماد على النظام المالي الأمريكي".ولفت إلى أن "سرعة هذه العمليات محدودة؛ بسبب حقيقة أنه على مدى العقود الماضية كانت دول أمريكا اللاتينية مرتبطة ارتباطا وثيقا بها، ولن يكون العزلة عنها سهلة، بل ستستغرق وقتا. ومع ذلك، يجب أن يتبع هذا المسار جميع الدول التي تريد الحفاظ على سيادتها".في وقت سابق، أخبر السفير الروسي "سبوتنيك"، أن روسيا وباراغواي ما زالا شريكين تجاريين أقوياء على الرغم من المحاولات الغربية لعزل روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.وقال بيساريف، إن روسيا كانت رابع أكبر شريك تجاري لباراغواي في عام 2022 على الرغم من العقبات اللوجستية التي فرضتها مجموعة السبع وعقوبات الاتحاد الأوروبي على المعاملات والتأمين على الشحنات المتجهة إلى روسيا.كما اتهم السفير الولايات المتحدة بالتدخل في السباق الرئاسي في باراغواي 2023 من خلال فرض عقوبات على نائب الرئيس هوغو فيلاسكيز، الذي استقال من منصبه وسحب ترشيحه في أغسطس بسبب اتهامات فساد من قبل واشنطن.

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