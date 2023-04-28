https://sputnikarabic.ae/20230428/ضربة-صاروخية-روسية-تقضي-على-20-من-كبار-الضباط-الأوكرانيين-والأجانب-بنيكولايف-1076398135.html
ضربة صاروخية روسية تقضي على 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب في نيكولايف
ضربة صاروخية روسية تقضي على 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب في نيكولايف
صرح منسق العمل السري في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، صباح اليوم الجمعة، بأن ضربة صاروخية نُفذت ليلة 27 نيسان/أبريل، على أراضي حوض بناء السفن في نيكولايف، قضت على... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T03:35+0000
2023-04-28T03:35+0000
2023-04-28T04:51+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 26 - 27 أبريل، تم تنفيذ هجوم صاروخي على مبنى الأميرالية في نيكولايف، المعروف أيضًا باسم [مبنى] إدارة المصنع باسم 61 كومونيًا. في ذلك الوقت، كان هناك نحو 20 ضابطًا رفيع المستوى، بينهم أجانب. إن الضربة نفذت باحتراف شديد، حيث صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي حلق خلفها أصاب مبنى من خمسة طوابق أمام إدارة المصنع بالضبط".وأضاف المتحدث للوكالة، أن الهجوم الصاروخي تم إطلاقه في الوقت الذي كان فيه العسكريون الأوكران يجتمعون مع زملائهم الناطقين باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحديد الدول التي ينتمي أولئك الأجانب إليها.وقال منسق العمل السري في نيكولايف: "لن أقول ما إذا كانوا من الولايات المتحدة أو بريطانيا، ولكن من الناطقين باللغة الإنجليزية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-كييف-و3-مناطق-في-أوكرانيا-1076397184.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
ضربة صاروخية روسية تقضي على 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب في نيكولايف
03:35 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 04:51 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
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صرح منسق العمل السري في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، صباح اليوم الجمعة، بأن ضربة صاروخية نُفذت ليلة 27 نيسان/أبريل، على أراضي حوض بناء السفن في نيكولايف، قضت على نحو 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب الذين كانوا في اجتماع هناك.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 26 - 27 أبريل، تم تنفيذ هجوم صاروخي على مبنى الأميرالية في نيكولايف، المعروف أيضًا باسم [مبنى] إدارة المصنع باسم 61 كومونيًا. في ذلك الوقت، كان هناك نحو 20 ضابطًا رفيع المستوى، بينهم أجانب. إن الضربة نفذت باحتراف شديد، حيث صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي حلق خلفها أصاب مبنى من خمسة طوابق أمام إدارة المصنع بالضبط".
وأضاف المتحدث للوكالة، أن الهجوم الصاروخي تم إطلاقه في الوقت الذي كان فيه العسكريون الأوكران يجتمعون مع زملائهم الناطقين باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحديد الدول التي ينتمي أولئك الأجانب إليها.
وقال منسق العمل السري في نيكولايف: "لن أقول ما إذا كانوا من الولايات المتحدة أو بريطانيا، ولكن من الناطقين باللغة الإنجليزية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.