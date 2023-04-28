https://sputnikarabic.ae/20230428/عناصر-البحرية-الإيرانية-يحتجزون-سفينة-في-خليج-عمان-فيديو-1076432054.html
عناصر البحرية الإيرانية يحتجزون سفينة في خليج عمان... فيديو
عناصر البحرية الإيرانية يحتجزون سفينة في خليج عمان... فيديو
وثقت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية عملية نفذها عناصر البحرية الإيرانية لاحتجاز سفينة قالت إنها خارجة عن القانون في خليج عمان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T16:14+0000
2023-04-28T16:14+0000
2023-04-28T16:14+0000
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الحرس الثوري الإيراني
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وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية، أن الجيش الإيراني كان قد أعلن عن أن قواته البحرية احتجزت سفينة ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان، بعد اصطدامها بزورق إيراني ومحاولة الفرار من مكان الحادث.وأضافت أن القوات البحرية الإيرانية اعترضت في وقت لاحق السفينة الهاربة في بحر عمان، ووجهتها نحو المياه الساحلية الإيرانية.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، قوله إن هذه السفينة كانت تهدف إلى نقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى، مشيرا إلى أنه تم احتجاز السفينة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
عناصر البحرية الإيرانية يحتجزون سفينة في خليج عمان... فيديو
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وثقت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية عملية نفذها عناصر البحرية الإيرانية لاحتجاز سفينة قالت إنها خارجة عن القانون في خليج عمان.
وأوضحت وكالة
"إرنا" الرسمية، أن الجيش الإيراني كان قد أعلن عن أن قواته البحرية احتجزت سفينة ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان، بعد اصطدامها بزورق إيراني ومحاولة الفرار من مكان الحادث.
وأضافت أن القوات البحرية الإيرانية اعترضت في وقت لاحق السفينة الهاربة في بحر عمان، ووجهتها نحو المياه الساحلية الإيرانية.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة أجنبية
في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا
"، إنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.
ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، قوله إن هذه السفينة كانت تهدف إلى نقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى، مشيرا إلى أنه تم احتجاز السفينة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران.