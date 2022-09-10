https://sputnikarabic.ae/20220910/إيران-تحتجز-سفينة-أجنبية-في-الخليج-كانت-في-طريقها-لتهريب-الوقود-1067555737.html
إيران تحتجز سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب الوقود
إيران تحتجز سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب الوقود
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، احتجاز سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:25+0000
2022-09-10T14:25+0000
2022-09-10T14:25+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد رمضان زيراهي، قوله إن هذه السفينة كانت تهدف إلى نقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى، مشيرا إلى أنه تم احتجاز السفينة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران.وأوضح أن قيمة الديزل المحجوز تقدر بنحو 222 مليار ريال.وتابع أن هدف مكافحة ظاهرة التهريب البحري، وخاصة التهريب المنظم للوقود، من أولويات سلاح البحرية في الحرس الثوري الإسلامي في دعم الإنتاج الوطني وديناميكيات الاقتصاد.وأضاف قائد المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية: "منذ بداية عام 1401(وفق السنة الإيرانية التي بدأت في 20 مارس/آذار 2022)، ضبطت قوات هذه القيادة في الخليج مليون و555 ألف لتر من الديزل بقيمة 400 مليار ريال، واعتقلت 24 مهربًا وسلمتهم إلى السلطات القضائية".وتكافح إيران، التي تمتلك بعضا من أرخص أسعار الوقود في العالم، تهريب الوقود المتفشي عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الحرس-الثوري-الإيراني-سفينة-الشهيد-سليماني-تم-تصنيعها-وسط-عقوبات-قاسية-فرضتها-الغطرسة-العالمية-1067546501.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران
إيران تحتجز سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب الوقود
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، احتجاز سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا
) إنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.
ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد رمضان زيراهي، قوله إن هذه السفينة كانت تهدف إلى نقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى، مشيرا إلى أنه تم احتجاز السفينة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران.
وأوضح أن قيمة الديزل المحجوز تقدر بنحو 222 مليار ريال.
وتابع أن هدف مكافحة ظاهرة التهريب البحري، وخاصة التهريب المنظم للوقود، من أولويات سلاح البحرية في الحرس الثوري
الإسلامي في دعم الإنتاج الوطني وديناميكيات الاقتصاد.
وأضاف قائد المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية: "منذ بداية عام 1401(وفق السنة الإيرانية التي بدأت في 20 مارس/آذار 2022)، ضبطت قوات هذه القيادة في الخليج مليون و555 ألف لتر من الديزل بقيمة 400 مليار ريال، واعتقلت 24 مهربًا وسلمتهم إلى السلطات القضائية".
وتكافح إيران، التي تمتلك بعضا من أرخص أسعار الوقود في العالم، تهريب الوقود المتفشي عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج.