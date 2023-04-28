عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/فلسطين-مقتل-شخص-متأثرا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1076423992.html
فلسطين... مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي
فلسطين... مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي
قتل فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T13:40+0000
2023-04-28T14:07+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073595796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0f783466fbea3dd1f2d19ae481ed58e.jpg
وقتل مصطفى عامر صباح (15 عاما) في جنوب شرق بيت لحم.وقال الهلال الأحمر إن هناك 13 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت دجن وبيتا بنابلس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وتدور في الأراضي المحتلة مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي. حيث أصيب خمسة فلسطينين بالرصاص المعدني المطاط في رام الله. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بتكسير أشجار الزيتون.
https://sputnikarabic.ae/20230426/مبادرة-مصرية-من-٣-خطوات-لتهدئة-الأوضاع-في-فلسطين-ما-إمكانية-تحقيقها-من-قبل-إسرائيل؟-1076331471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073595796_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_37396a7631ed0f24ddb477a83c895810.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

فلسطين... مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي

13:40 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
قتل فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم.
وقتل مصطفى عامر صباح (15 عاما) في جنوب شرق بيت لحم.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
مبادرة مصرية من 3 خطوات لتهدئة الأوضاع في فلسطين... ما إمكانية تحقيقها من قبل إسرائيل؟
26 أبريل, 16:35 GMT
وقال الهلال الأحمر إن هناك 13 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت دجن وبيتا بنابلس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وتدور في الأراضي المحتلة مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي. حيث أصيب خمسة فلسطينين بالرصاص المعدني المطاط في رام الله. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بتكسير أشجار الزيتون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:09 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала