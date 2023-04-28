https://sputnikarabic.ae/20230428/فلسطين-مقتل-شخص-متأثرا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1076423992.html
فلسطين... مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي
فلسطين... مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي
قتل فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T13:40+0000
2023-04-28T13:40+0000
2023-04-28T14:07+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقتل مصطفى عامر صباح (15 عاما) في جنوب شرق بيت لحم.وقال الهلال الأحمر إن هناك 13 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت دجن وبيتا بنابلس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وتدور في الأراضي المحتلة مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي. حيث أصيب خمسة فلسطينين بالرصاص المعدني المطاط في رام الله. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بتكسير أشجار الزيتون.
https://sputnikarabic.ae/20230426/مبادرة-مصرية-من-٣-خطوات-لتهدئة-الأوضاع-في-فلسطين-ما-إمكانية-تحقيقها-من-قبل-إسرائيل؟-1076331471.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين... مقتل شخص وإصابة 13 برصاص الجيش الإسرائيلي
13:40 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
قتل فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم.
وقتل مصطفى عامر صباح (15 عاما) في جنوب شرق بيت لحم.
وقال الهلال الأحمر إن هناك 13 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت دجن وبيتا بنابلس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية
.
وتدور في الأراضي المحتلة مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي. حيث أصيب خمسة فلسطينين بالرصاص المعدني المطاط في رام الله. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين
هاجموا المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بتكسير أشجار الزيتون.