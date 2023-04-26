https://sputnikarabic.ae/20230426/مبادرة-مصرية-من-٣-خطوات-لتهدئة-الأوضاع-في-فلسطين-ما-إمكانية-تحقيقها-من-قبل-إسرائيل؟-1076331471.html

مبادرة مصرية من 3 خطوات لتهدئة الأوضاع في فلسطين... ما إمكانية تحقيقها من قبل إسرائيل؟

مبادرة مصرية من 3 خطوات لتهدئة الأوضاع في فلسطين... ما إمكانية تحقيقها من قبل إسرائيل؟

وسط حقبة فاشية من الانتهاكات والاعتداءات يقودها نتنياهو وبن غفير، طرحت مصر مبادرة من 3 خطوات بغرض فرض تهدئة في فلسطين، ووقف التصعيد الإسرائيلي المستمر، مستندة... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T16:35+0000

2023-04-26T16:35+0000

2023-04-26T16:37+0000

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وقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إن الأوضاع الحالية تؤكد ما سبق التحذير منه بأن استمرار الانتهاكات الحالية ينذر بالدخول في دائرة مفرغة من العنف يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.وأكد أن القاهرة تدعو للقيام بخطوات لتجنب الوضع الحالي، تتمثل في تنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، خاصة فيما يتعلق بوقف كافة الإجراءات الأحادية المتمثلة في التوسع الاستيطاني، وأعمال العنف ضد المدنيين، وعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، واحترام وصاية المملكة الأردنية الهاشمية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق المساءلة في الانتهاكات التي يتعرض لها.وأوضح المراقبون أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، لا تلتزم بأي اتفاقيات، ولا تحترم القوانين والقرارات الدولية، معتمدة على الحماية والإسناد الأمريكي، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك ضغوط دولية وإقليمية عبر فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية من شأنها دفع الاحتلال إلى وقف هذه الانتهاكات.إجراءات مطلوبةوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تحدث الأعضاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، عن عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وعن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وعن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للشعب، لكن هذه الكلمات تكررت في أكثر من مناسبة، ولا يوجد هناك فرصة للحديث عن إمكانيات عملية لفرض ذلك، إضافة إلى أن ما يقوم به الاحتلال يعتقد بأن هناك ضوء أخضر أمريكي لحمايته من مغبة المساءلة عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية، قال إن القاهرة لها باع وثقل طويل على صعيد دعم القضية الفلسطينية، والمبادرات التي تطرحها الحالية أو السابقة، سواء المتعلقة بالمصالحة ومحاولة ترتيب الوضع الداخلي، أو خلق أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، دائمًا مرحب بها، لا سيما المبادرة الأخيرة والتي تضمنت خطوات مهمة من بينها توفير الحماية الدولية ووقف سياسة الجرائم والعدوان، والبحث عن كيفية إلزام إسرائيل بكل ذلك من خلال أفق سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتحقيق استقلال الشعب الفلسطيني وحريته.ويرى أبو يوسف أن ما تقوم به إسرائيل، سواء على صعيد ما جرى بعد اجتماع العقبة من حرق بلدة حوارة في نابلس، وما جرى من استباحة قطعان المستوطنين للمدن الفلسطينية، وعلى صعيد الاقتحامات اليومية لجنين ونابلس وما جرى بعد اجتماع شرم الشيخ، وهي كلها تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك سوى سياسة التصعيد والعدوان، معتمدة على الدعم والإسناد والحماية الأمريكية.ضغط دوليمن جانبه اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن إسرائيل لا تلتزم بأي من الاتفاقيات الموقعة برعاية دولية وإقليمية، خاصة التفاهمات التي وقعت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، والتي تمت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تم الاتفاق على وقف كل التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب، وعدم الاعتداء على مناطق السلطة الفلسطينية، ووقف انتهاكات المستوطنين وسياسة هدم المنازل، وإنهاء عمليات الاعتقالات والاقتحامات المستمرة للمدن، وعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، لا سيما القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.وقال إن إسرائيل لم تلتزم بكل هذه التفاهمات، حيث يتم الاعتداء بشكل يومي على المقدسات الدينية، ومنع الاحتلال المسيحيين من ممارسة طقوس دينهم خلال أعيادهم، وتعتدي بشكل مستمر على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بذات الوقت وبنفس الوتيرة.ويرى الأيوبي أن الوضع الحالي يحتاج إلى ضغط دولي من قبل المجتمع الدولي والقوى الفاعلة فيه، مع دخول دول القوة المناهضة للقطب الأمريكي، مثل روسيا والصين على الخط، ويصبحوا المظلة لأي مسار سياسي فلسطيني إسرائيلي في المستقبل، مؤكدًا أن هذا الضغط الدولي سيدفع إسرائيل لوقف جرائمها.وأكد أن عزل إسرائيل دوليًا سيكون له دور إيجابي في دفعها للتراجع عن ممارساتها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وقبولها الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني والتي تفضي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث تترأس روسيا المجلس الشهر الجاري.

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