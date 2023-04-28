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قوات الدعم السريع تنفي تورطها في الهجوم على الطائرة التركية
قوات الدعم السريع تنفي تورطها في الهجوم على الطائرة التركية
نفت قوات الدعم السريع تورطها في الهجوم على طائرة الإجلاء التركية، الذي وقع صباح اليوم الجمعة. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T08:09+0000
2023-04-28T08:38+0000
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وأكد الدعم السريع في بيان، أن "قواته ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وافقنا عليها منذ منتصف الليل".وتابع: "لا صحة لاستهدافنا لأي طائرة في سماء وادي سيدنا بأمدرمان وهي منطقة لا تقع تحت سيطرة قواتنا وليس لدينا في محيطها أي قوات".وحمّل الدعم السريع المسؤولية بالكامل للجيش، لافتًا إلى أن قياداته تحاول إلصاق التهم بقواته لتخريب علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، حسب تعبيره.وكان الجيش السوداني قد أعلن، صباح اليوم، عن تعرض طائرة إجلاء تركية من طراز "سي 130" لإطلاق نار، من قبل "المتمردين" على حد قوله، أثناء اقترابها للهبوط في مطار وادي سيدنا، ما أدى إلى تضرر خزانات وقود الطائرة، وإصابة أحد أفراد طاقمها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/تعرض-طائرة-تركية-لإطلاق-نار-وإصابة-أحد-أفراد-طاقمها-أثناء-هبوطها-في-السودان-1076401633.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, العالم العربي

قوات الدعم السريع تنفي تورطها في الهجوم على الطائرة التركية

08:09 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 28.04.2023)
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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نفت قوات الدعم السريع تورطها في الهجوم على طائرة الإجلاء التركية، الذي وقع صباح اليوم الجمعة.
وأكد الدعم السريع في بيان، أن "قواته ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وافقنا عليها منذ منتصف الليل".
وتابع: "لا صحة لاستهدافنا لأي طائرة في سماء وادي سيدنا بأمدرمان وهي منطقة لا تقع تحت سيطرة قواتنا وليس لدينا في محيطها أي قوات".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان
07:35 GMT
وحمّل الدعم السريع المسؤولية بالكامل للجيش، لافتًا إلى أن قياداته تحاول إلصاق التهم بقواته لتخريب علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، حسب تعبيره.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، صباح اليوم، عن تعرض طائرة إجلاء تركية من طراز "سي 130" لإطلاق نار، من قبل "المتمردين" على حد قوله، أثناء اقترابها للهبوط في مطار وادي سيدنا، ما أدى إلى تضرر خزانات وقود الطائرة، وإصابة أحد أفراد طاقمها.
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