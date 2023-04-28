https://sputnikarabic.ae/20230428/تعرض-طائرة-تركية-لإطلاق-نار-وإصابة-أحد-أفراد-طاقمها-أثناء-هبوطها-في-السودان-1076401633.html

تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان

تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أن طائرة إجلاء تركية تعرضت لإطلاق نار أثناء اقترابها للهبوط بمطار وادي سيدنا، مما أدى لإصابة أحد أفراد طاقمها. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T07:35+0000

2023-04-28T07:35+0000

2023-04-28T07:35+0000

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وقال الجيش في بيان، إن طائرة إجلاء تركية من طراز C130 تعرضت، صباح اليوم، إلى إطلاق نار من قبل المتمردين أثناء اقترابها للهبوط في مطار وادي سيدنا.وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن تضرر خزانات الوقود في الطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها.ووفقا للبيان، هبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 7:25 بالتوقيت المحلي في مطار وادي سيدنا وجاري إصلاحها.كما حذر الجيش السوداني من محاولات "المتمردين" عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230428/سماع-دوي-انفجار-واستخدام-مضادات-الطائرات-في-الخرطوم-في-أول-يوم-لتجديد-الهدنة-1076399092.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط