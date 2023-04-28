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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مصدر-لـسبوتنيك-لم-يتبق-أنام-القوات-الروسية-سوى-بضع-كتل-أبنية-قبل-سيطرتها-على-كامل-مارينكا-1076426718.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا
مصدر لـ"سبوتنيك": لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا
أكد قائد روسي ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يتبق أمام القوات المسلحة الروسية سوى بضع مربعات قبل دحر الجنود الأوكرانيين بالكامل من مواقع في ماريينكا. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T14:44+0000
2023-04-28T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال قائد إحدى الوحدات التي تحمل اسم "غروم" (الرعد)، والتي تؤدي المهام في هذا القطاع من الجبهة، لـ "سبوتنيك": "لقد طردنا العدو عمليا (من ماريينكا)، ولم يتبق سوى عدة مربعات متناثرة قبل دحر العدو من البلدة".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمير ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة قرب أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مقاتلات-روسية-تحبط-تقدم-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-بصواريخ-كروز-بعيدة-المدى--1076419773.html
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روسيا, سلاح روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك": لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا

14:44 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أكد قائد روسي ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يتبق أمام القوات المسلحة الروسية سوى بضع مربعات قبل دحر الجنود الأوكرانيين بالكامل من مواقع في ماريينكا.
وقال قائد إحدى الوحدات التي تحمل اسم "غروم" (الرعد)، والتي تؤدي المهام في هذا القطاع من الجبهة، لـ "سبوتنيك": "لقد طردنا العدو عمليا (من ماريينكا)، ولم يتبق سوى عدة مربعات متناثرة قبل دحر العدو من البلدة".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".
فرقة الاستعراض الجوي ستريجي (ميغ-29) خلال فعالية وزارة الدفاع الروسية الخدمة العسكرية بموجب العقد - اختيارك في كوستروما الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
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12:11 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.
وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمير ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة قرب أرتيوموفسك.
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