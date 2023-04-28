https://sputnikarabic.ae/20230428/مصدر-لـسبوتنيك-لم-يتبق-أنام-القوات-الروسية-سوى-بضع-كتل-أبنية-قبل-سيطرتها-على-كامل-مارينكا-1076426718.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا
مصدر لـ"سبوتنيك": لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا
أكد قائد روسي ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يتبق أمام القوات المسلحة الروسية سوى بضع مربعات قبل دحر الجنود الأوكرانيين بالكامل من مواقع في ماريينكا. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T14:44+0000
2023-04-28T14:44+0000
2023-04-28T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال قائد إحدى الوحدات التي تحمل اسم "غروم" (الرعد)، والتي تؤدي المهام في هذا القطاع من الجبهة، لـ "سبوتنيك": "لقد طردنا العدو عمليا (من ماريينكا)، ولم يتبق سوى عدة مربعات متناثرة قبل دحر العدو من البلدة".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمير ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة قرب أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مقاتلات-روسية-تحبط-تقدم-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-بصواريخ-كروز-بعيدة-المدى--1076419773.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا
14:44 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
أكد قائد روسي ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يتبق أمام القوات المسلحة الروسية سوى بضع مربعات قبل دحر الجنود الأوكرانيين بالكامل من مواقع في ماريينكا.
وقال قائد إحدى الوحدات التي تحمل اسم "غروم" (الرعد)، والتي تؤدي المهام في هذا القطاع من الجبهة، لـ "سبوتنيك": "لقد طردنا العدو عمليا (من ماريينكا)، ولم يتبق سوى عدة مربعات متناثرة قبل دحر العدو من البلدة".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.
وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمير ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة قرب أرتيوموفسك.