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صواريخ روسية تدمر مقر الدفاع الأوكراني في أرتيميفسك و"الفيلق الأجنبي"
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مقاتلات-روسية-تحبط-تقدم-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-بصواريخ-كروز-بعيدة-المدى--1076419773.html
مقاتلات روسية تحبط تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى
مقاتلات روسية تحبط تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:11+0000
2023-04-28T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمر ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة بالقرب من أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-غيبارد-ألمانية-في-اليوم-الأسود-الأوكراني-فيديو-1076408386.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلات روسية تحبط تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى

12:11 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور"سو-30إس إم" التابعة لفرقة الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا الروسية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
سو-30إس إم التابعة لفرقة الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا الروسية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة.
مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تدمر دبابة "غيبارد" ألمانية في "اليوم الأسود" الأوكراني... فيديو
10:56 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.
وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمر ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة بالقرب من أرتيوموفسك.
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