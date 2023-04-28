https://sputnikarabic.ae/20230428/مقاتلات-روسية-تحبط-تقدم-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-بصواريخ-كروز-بعيدة-المدى--1076419773.html
مقاتلات روسية تحبط تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى
مقاتلات روسية تحبط تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:11+0000
2023-04-28T12:11+0000
2023-04-28T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمر ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة بالقرب من أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-غيبارد-ألمانية-في-اليوم-الأسود-الأوكراني-فيديو-1076408386.html
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روسيا, رصد عسكري
مقاتلات روسية تحبط تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى
12:11 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي شن سلسلة من الضربات الصاروخية البعيدة المدى "كروز"، ما أدى إلى تعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أُطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وحققت الضربة هدفها، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.
وأفادت الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية من قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية نجحت بتدمر ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة بالقرب من أرتيوموفسك.