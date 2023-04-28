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صواريخ روسية تدمر مقر الدفاع الأوكراني في أرتيوموفسك و"الفيلق الأجنبي"
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مقاتلات-روسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-دونيتسك-----1076419892.html
مقاتلات روسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك
مقاتلات روسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات روسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:16+0000
2023-04-28T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوة- الجو فضائية الروسية طائرة مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا

مقاتلات روسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك

12:16 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "ميغ - 29"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات روسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوة- الجو فضائية الروسية طائرة مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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