https://sputnikarabic.ae/20230428/مقاتلات-روسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-دونيتسك-----1076419892.html
مقاتلات روسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك
مقاتلات روسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات روسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:16+0000
2023-04-28T12:16+0000
2023-04-28T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوة- الجو فضائية الروسية طائرة مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقاتلات روسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات روسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوة- الجو فضائية الروسية طائرة مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".