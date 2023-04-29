https://sputnikarabic.ae/20230429/إجلاء-ما-يصل-إلى-40-روسيا-من-السودان-إلى-السعودية--1076464552.html
إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية
إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية
أكد القنصل العام لروسيا في جدة، يوسوب أباكاروف، إجلاء ما يصل إلى أربعين مواطنا روسيا من السودان إلى المملكة العربية السعودية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T15:44+0000
2023-04-29T15:44+0000
2023-04-29T15:44+0000
روسيا
عملية إجلاء
أخبار السودان اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214546_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_37de7c09e4d1788544f355e0ec6057de.jpg
وقال القنصل الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "وصلت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعه أربعين روسيا، من بينهم عدة عائلات وموظفين بإحدى الشركات الروسية وعاملين في الأمم المتحدة".وبحسب الدبلوماسي الروسي، يصل حوالي 2000 شخص بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية، حيث يستمر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يوميا.وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس).وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-العراقية-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-إجلاء-234-مواطنا-من-السودان-1076460309.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9904ba13d9d0f63976f23141f0c7ca01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عملية إجلاء, أخبار السودان اليوم, السعودية
روسيا, عملية إجلاء, أخبار السودان اليوم, السعودية
إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية
تابعنا عبر
أكد القنصل العام لروسيا في جدة، يوسوب أباكاروف، إجلاء ما يصل إلى أربعين مواطنا روسيا من السودان إلى المملكة العربية السعودية.
وقال القنصل الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "وصلت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعه أربعين روسيا، من بينهم عدة عائلات وموظفين بإحدى الشركات الروسية وعاملين في الأمم المتحدة".
وبحسب الدبلوماسي الروسي، يصل حوالي 2000 شخص بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية، حيث يستمر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يوميا.
وأضاف رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في جدة، "حصل الجميع على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في فندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام."
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس).
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.