https://sputnikarabic.ae/20230429/إجلاء-ما-يصل-إلى-40-روسيا-من-السودان-إلى-السعودية--1076464552.html

إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية

إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية

أكد القنصل العام لروسيا في جدة، يوسوب أباكاروف، إجلاء ما يصل إلى أربعين مواطنا روسيا من السودان إلى المملكة العربية السعودية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T15:44+0000

2023-04-29T15:44+0000

2023-04-29T15:44+0000

روسيا

عملية إجلاء

أخبار السودان اليوم

السعودية

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وقال القنصل الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "وصلت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعه أربعين روسيا، من بينهم عدة عائلات وموظفين بإحدى الشركات الروسية وعاملين في الأمم المتحدة".وبحسب الدبلوماسي الروسي، يصل حوالي 2000 شخص بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية، حيث يستمر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يوميا.وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس).وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.

https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-العراقية-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-إجلاء-234-مواطنا-من-السودان-1076460309.html

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