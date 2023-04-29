عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/إجلاء-ما-يصل-إلى-40-روسيا-من-السودان-إلى-السعودية--1076464552.html
إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية
إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية
أكد القنصل العام لروسيا في جدة، يوسوب أباكاروف، إجلاء ما يصل إلى أربعين مواطنا روسيا من السودان إلى المملكة العربية السعودية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T15:44+0000
2023-04-29T15:44+0000
روسيا
عملية إجلاء
أخبار السودان اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214546_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_37de7c09e4d1788544f355e0ec6057de.jpg
وقال القنصل الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "وصلت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعه أربعين روسيا، من بينهم عدة عائلات وموظفين بإحدى الشركات الروسية وعاملين في الأمم المتحدة".وبحسب الدبلوماسي الروسي، يصل حوالي 2000 شخص بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية، حيث يستمر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يوميا.وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس).وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-العراقية-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-إجلاء-234-مواطنا-من-السودان-1076460309.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9904ba13d9d0f63976f23141f0c7ca01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, عملية إجلاء, أخبار السودان اليوم, السعودية
روسيا, عملية إجلاء, أخبار السودان اليوم, السعودية

إجلاء ما يصل إلى 40 روسيا من السودان إلى السعودية

15:44 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / Khalil Mazraawiأطفال تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون بعد وصولهم إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023.
أطفال تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون بعد وصولهم إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi
تابعنا عبرTelegram
أكد القنصل العام لروسيا في جدة، يوسوب أباكاروف، إجلاء ما يصل إلى أربعين مواطنا روسيا من السودان إلى المملكة العربية السعودية.
وقال القنصل الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "وصلت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعه أربعين روسيا، من بينهم عدة عائلات وموظفين بإحدى الشركات الروسية وعاملين في الأمم المتحدة".
وبحسب الدبلوماسي الروسي، يصل حوالي 2000 شخص بالعبّارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية، حيث يستمر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يوميا.

وأضاف رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في جدة، "حصل الجميع على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في فندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام."

إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
الخارجية العراقية تصدر بيانا جديدا بشأن إجلاء 234 مواطنا من السودان
14:16 GMT
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس).
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала