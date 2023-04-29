https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-العراقية-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-إجلاء-234-مواطنا-من-السودان-1076460309.html

الخارجية العراقية تصدر بيانا جديدا بشأن إجلاء 234 مواطنا من السودان

الخارجية العراقية تصدر بيانا جديدا بشأن إجلاء 234 مواطنا من السودان

نشرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، بيانا جديدا بشأن إجلاء 234 مواطنا من السودان. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T14:16+0000

2023-04-29T14:16+0000

2023-04-29T14:16+0000

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ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن وزارة الخارجية العراقية متابعتها لرحلة إجلاء 234 مواطنا من السودان، بينهم 16 مواطنا سوري الجنسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.ونقلت عن بيان وزارة الخارجية أن "غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، كانت قد نجحت بإجلاء معظم الراغبين بالعودة إلى بغداد، إثر إرتفاع وتائر الاشتباكات في الخرطوم".وكانت الوزارة قد أعلنت عن استجابتها لمناشدات أبناء الجالية العراقية في السودان وعدد من مناشدات جاليات عربية أخرى، وذلك بعدما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتخصيص طائرتين لإجلاء الجالية من مطار بورتسودان، أول أمس الخميس، وكانت تحمل الطعام والشراب معزَّزة بالطبابة العسكرية لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة.ووصلت طائرتي الإجلاء إلى مطار بغداد الدولي، حيث وعدت وزارة الخارجية العراقية باستمرار جهودها للتنسيق مع الجهات المعنية من أجل استكمال الإجراءات الرسمية لدخول الـ 234 مواطنا إلى بغداد عبر مطارها.وأعلن العراق، السبت الماضي، نجاح إجلاء دبلوماسييه من مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان