https://sputnikarabic.ae/20230429/الإمارات-نتعامل-مع-استضافة-مؤتمر-كوب-28-بمسؤولية-وإدراك-تام-1076465927.html
الإمارات: نتعامل مع استضافة مؤتمر "كوب 28" بمسؤولية وإدراك تام
الإمارات: نتعامل مع استضافة مؤتمر "كوب 28" بمسؤولية وإدراك تام
أكد عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن بلاده تتعامل مع استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T17:17+0000
2023-04-29T17:17+0000
2023-04-29T17:17+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال الاجتماع الـ 9 للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر، بحسب صحيفة "البيان".وقال ابن زايد الذي يترأس اللجنة إن الإمارات تتعامل مع الاستضافة بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة.وأوضح أن بلاده تحرص على الالتزام بنهج شمولي يحتوي الجميع خلال تخطيطها لمؤتمر "كوب 28" بهدف تحقيق نموذج ناجح ومفيد ومتكامل للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين.وذكر الوزير الإماراتي أن بلاده تقوم بدور مهم في عملية تعزيز التوافق في الآراء وتحقيق الإجماع الدولي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.وينتظر أن يناقش المؤتمر التقدم الذي تم إحرازه في العمل المناخي العالمي، والإجراءات الضرورية للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجازات العملية بحلول عام 2030.يذكر أن مؤتمر "كوب 28" سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230214/رئيس-مؤتمر-كوب-28-سنطرح-خارطة-طريق-بعيدة-جدا-عن-طريقة-العمل-الاعتيادية-1073508408.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
الإمارات: نتعامل مع استضافة مؤتمر "كوب 28" بمسؤولية وإدراك تام
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أكد عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن بلاده تتعامل مع استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" بمسؤولية وإدراك تام.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال الاجتماع الـ 9 للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر، بحسب صحيفة
"البيان".
وقال ابن زايد الذي يترأس اللجنة إن الإمارات تتعامل مع الاستضافة بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة.
وأوضح أن بلاده تحرص على الالتزام بنهج شمولي يحتوي الجميع خلال تخطيطها لمؤتمر "كوب 28"
بهدف تحقيق نموذج ناجح ومفيد ومتكامل للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين.
وذكر الوزير الإماراتي أن بلاده تقوم بدور مهم في عملية تعزيز التوافق في الآراء وتحقيق الإجماع الدولي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.
وينتظر أن يناقش المؤتمر التقدم الذي تم إحرازه في العمل المناخي العالمي، والإجراءات الضرورية للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجازات العملية بحلول عام 2030.
يذكر أن مؤتمر "كوب 28" سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.