https://sputnikarabic.ae/20230429/الجهاد-الإسلامي-تستهدف-مستوطنتين-في-مدينة-جنين-1076470217.html
"الجهاد الإسلامي" تستهدف مستوطنتين في مدينة جنين
"الجهاد الإسلامي" تستهدف مستوطنتين في مدينة جنين
أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، استهداف مستوطنتين في مدينة جنين بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T20:01+0000
2023-04-29T20:01+0000
2023-04-29T20:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911417_0:168:1132:805_1920x0_80_0_0_64101b187f7df46499c90166c235e706.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، عن بيان لـ "كتيبة جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنتين، مساء اليوم بصليات مباشرة من الرصاص.وأكدت الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين الواقعة بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص، في وقت تمكنت مجموعة أخرى من "سرايا القدس" من استهداف مستوطنة "تعنيخ" الزراعية على امتداد مرج ابن عامر بصليات من الرصاص أيضا.يشار إلى أن 4 فلسطينيين قد أصيبوا، بينهم طفل ومسعفان، واعتقل شاب، أمس الجمعة، خلال اقتحام قوات إسرائيل، ووحدات "المستعربين"، مدينة جنين ومخيمها، بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوى تنفيذ عملية.واندلعت مواجهات في أزقة المخيم وشوارعه، أصيب خلالها طفل بشظايا، وشاب برصاص الاحتلال في فخذه، نقلا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، فيما أصيب مسعفان بشظايا زجاج جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وبحسب الوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب باسل الحريري، ونشرت القناصة على أسطح بنايات ومنازل مدينة جنين ومخيمها، فيما سمع دوي انفجارات كبيرة في المخيم، كما منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من دخول المخيم.
https://sputnikarabic.ae/20230429/محافظ-جنين-لـ-سبوتنيك-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المخيم-محاولة-لتصدير-أزمة-نتنياهو-الداخلية-للضفة-1076464208.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911417_0:62:1132:911_1920x0_80_0_0_732c1630dfda5d8a25d7d78f41d18774.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
"الجهاد الإسلامي" تستهدف مستوطنتين في مدينة جنين
تابعنا عبر
أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، استهداف مستوطنتين في مدينة جنين بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص.
ونقل الموقع
الإلكتروني فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، عن بيان لـ "كتيبة جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنتين، مساء اليوم بصليات مباشرة من الرصاص.
وأكدت الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين
الواقعة بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص، في وقت تمكنت مجموعة أخرى من "سرايا القدس" من استهداف مستوطنة "تعنيخ" الزراعية على امتداد مرج ابن عامر بصليات من الرصاص أيضا.
يشار إلى أن 4 فلسطينيين قد أصيبوا، بينهم طفل ومسعفان، واعتقل شاب، أمس الجمعة، خلال اقتحام قوات إسرائيل، ووحدات "المستعربين"، مدينة جنين ومخيمها، بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوى تنفيذ عملية.
واندلعت مواجهات في أزقة المخيم وشوارعه، أصيب خلالها طفل بشظايا، وشاب برصاص الاحتلال في فخذه، نقلا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، فيما أصيب مسعفان بشظايا زجاج جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف
، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبحسب الوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب باسل الحريري، ونشرت القناصة على أسطح بنايات ومنازل مدينة جنين ومخيمها، فيما سمع دوي انفجارات كبيرة في المخيم، كما منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من دخول المخيم.