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https://sputnikarabic.ae/20230429/الجهاد-الإسلامي-تستهدف-مستوطنتين-في-مدينة-جنين-1076470217.html
"الجهاد الإسلامي" تستهدف مستوطنتين في مدينة جنين
"الجهاد الإسلامي" تستهدف مستوطنتين في مدينة جنين
أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، استهداف مستوطنتين في مدينة جنين بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T20:01+0000
2023-04-29T20:01+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، عن بيان لـ "كتيبة جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنتين، مساء اليوم بصليات مباشرة من الرصاص.وأكدت الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين الواقعة بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص، في وقت تمكنت مجموعة أخرى من "سرايا القدس" من استهداف مستوطنة "تعنيخ" الزراعية على امتداد مرج ابن عامر بصليات من الرصاص أيضا.يشار إلى أن 4 فلسطينيين قد أصيبوا، بينهم طفل ومسعفان، واعتقل شاب، أمس الجمعة، خلال اقتحام قوات إسرائيل، ووحدات "المستعربين"، مدينة جنين ومخيمها، بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوى تنفيذ عملية.واندلعت مواجهات في أزقة المخيم وشوارعه، أصيب خلالها طفل بشظايا، وشاب برصاص الاحتلال في فخذه، نقلا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، فيما أصيب مسعفان بشظايا زجاج جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وبحسب الوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب باسل الحريري، ونشرت القناصة على أسطح بنايات ومنازل مدينة جنين ومخيمها، فيما سمع دوي انفجارات كبيرة في المخيم، كما منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من دخول المخيم.
https://sputnikarabic.ae/20230429/محافظ-جنين-لـ-سبوتنيك-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المخيم-محاولة-لتصدير-أزمة-نتنياهو-الداخلية-للضفة-1076464208.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية

"الجهاد الإسلامي" تستهدف مستوطنتين في مدينة جنين

20:01 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Ajwad
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أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، استهداف مستوطنتين في مدينة جنين بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص.
ونقل الموقع الإلكتروني فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، عن بيان لـ "كتيبة جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنتين، مساء اليوم بصليات مباشرة من الرصاص.
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
محافظ جنين لـ "سبوتنيك": الاعتداءات الإسرائيلية على المخيم محاولة لتصدير أزمة نتنياهو الداخلية للضفة
15:36 GMT
وأكدت الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين الواقعة بالضفة الغربية، بصليات مباشرة من الرصاص، في وقت تمكنت مجموعة أخرى من "سرايا القدس" من استهداف مستوطنة "تعنيخ" الزراعية على امتداد مرج ابن عامر بصليات من الرصاص أيضا.
يشار إلى أن 4 فلسطينيين قد أصيبوا، بينهم طفل ومسعفان، واعتقل شاب، أمس الجمعة، خلال اقتحام قوات إسرائيل، ووحدات "المستعربين"، مدينة جنين ومخيمها، بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوى تنفيذ عملية.
واندلعت مواجهات في أزقة المخيم وشوارعه، أصيب خلالها طفل بشظايا، وشاب برصاص الاحتلال في فخذه، نقلا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، فيما أصيب مسعفان بشظايا زجاج جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبحسب الوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب باسل الحريري، ونشرت القناصة على أسطح بنايات ومنازل مدينة جنين ومخيمها، فيما سمع دوي انفجارات كبيرة في المخيم، كما منعت القوات الإسرائيلية عربات الإسعاف من دخول المخيم.
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