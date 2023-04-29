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https://sputnikarabic.ae/20230429/الجيش-السوداني-يؤكد-استقرار-الموقف-العملياتي-في-جميع-المناطق-العسكرية-بالبلاد-1076470380.html
الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في جميع المناطق العسكرية بالبلاد
الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في جميع المناطق العسكرية بالبلاد
أعلن الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد، لافتًا إلى استمرار قوات الدعم السريع في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T20:03+0000
2023-04-29T20:05+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال الجيش السوداني، في بيان، اليوم السبت إن "الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد".وأضاف أن "المتمردين مستمرين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان".وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس)، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في جميع المناطق العسكرية بالبلاد

20:03 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 20:05 GMT 29.04.2023)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . محمد الفاتح
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أعلن الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد، لافتًا إلى استمرار قوات الدعم السريع في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال الجيش السوداني، في بيان، اليوم السبت إن "الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد".
وأضاف أن "المتمردين مستمرين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان".
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس)، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
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17:54 GMT
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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