https://sputnikarabic.ae/20230429/الجيش-السوداني-يؤكد-استقرار-الموقف-العملياتي-في-جميع-المناطق-العسكرية-بالبلاد-1076470380.html
الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في جميع المناطق العسكرية بالبلاد
الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في جميع المناطق العسكرية بالبلاد
أعلن الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد، لافتًا إلى استمرار قوات الدعم السريع في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T20:03+0000
2023-04-29T20:03+0000
2023-04-29T20:05+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وقال الجيش السوداني، في بيان، اليوم السبت إن "الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد".وأضاف أن "المتمردين مستمرين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان".وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس)، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/البنتاغون-يوافق-على-طلب-وزارة-الخارجية-لمساعدة-المواطنين-الأمريكيين-على-مغادرة-السودان-1076466647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في جميع المناطق العسكرية بالبلاد
20:03 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 20:05 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد، لافتًا إلى استمرار قوات الدعم السريع في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقال الجيش السوداني، في بيان، اليوم السبت إن "الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد".
وأضاف أن "المتمردين مستمرين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان".
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس)، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.