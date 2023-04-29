https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بقسوة-على-استيلاء-السلطات--البولندية-على-مدرسة-السفارة-في-وارسو-1076453891.html
الخارجية الروسية: سنرد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو
الخارجية الروسية: سنرد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها سترد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو، لافتة إلى أن هذه التصرفات من جانب بولندا... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T11:02+0000
2023-04-29T11:02+0000
2023-04-29T11:21+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن "مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد فعل صارم".وأكدت الخارجية أن موسكو تعتبر هذه "الأعمال العدائية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.وأوضح المراسل أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أورداش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.وتجاهلت السلطات الأمنية البولندية القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الشرطة-البولندية-تقتحم-مدرسة-تابعة-للسفارة-الروسية-في-وارسو-فيديو-1076451215.html
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روسيا
الخارجية الروسية: سنرد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو
11:02 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها سترد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو، لافتة إلى أن هذه التصرفات من جانب بولندا تعد عدائية.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن "مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد فعل صارم".
وأكدت الخارجية أن موسكو تعتبر هذه "الأعمال العدائية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.
وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.
وأوضح المراسل أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أورداش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.
وتجاهلت السلطات الأمنية البولندية القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.