https://sputnikarabic.ae/20230429/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-575-من-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-في-دونيتسك-1076456258.html

الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا

الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 800 مسلح أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T11:59+0000

2023-04-29T11:59+0000

2023-04-29T12:06+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه أكثر من 575 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين واثنتي عشرة مركبة ومركبتين مدفعيتين ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا" وواحدة من طراز هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى رادارين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 أمريكيي الصنع".وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 70 عسكريا أوكرانيًا، وفي اتجاه كراسني - ليمان تم تدمير نحو 75 عسكريا أوكرانيا".كما أوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الروسي قصف 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار خلال يوم واحد.وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة قرية رايغورودكا بجمهورية لوغانسك الشعبي. وتم اعتراض أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي من طراز "هيمارس" في يوم واحد".بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خاركوف.

https://sputnikarabic.ae/20230428/مصدر-لـسبوتنيك-لم-يتبق-أنام-القوات-الروسية-سوى-بضع-كتل-أبنية-قبل-سيطرتها-على-كامل-مارينكا-1076426718.html

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