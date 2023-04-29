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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-575-من-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-في-دونيتسك-1076456258.html
الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 800 مسلح أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T11:59+0000
2023-04-29T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه أكثر من 575 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين واثنتي عشرة مركبة ومركبتين مدفعيتين ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا" وواحدة من طراز هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى رادارين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 أمريكيي الصنع".وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 70 عسكريا أوكرانيًا، وفي اتجاه كراسني - ليمان تم تدمير نحو 75 عسكريا أوكرانيا".كما أوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الروسي قصف 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار خلال يوم واحد.وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة قرية رايغورودكا بجمهورية لوغانسك الشعبي. وتم اعتراض أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي من طراز "هيمارس" في يوم واحد".بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مصدر-لـسبوتنيك-لم-يتبق-أنام-القوات-الروسية-سوى-بضع-كتل-أبنية-قبل-سيطرتها-على-كامل-مارينكا-1076426718.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا

11:59 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 29.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 800 مسلح أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه أكثر من 575 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين واثنتي عشرة مركبة ومركبتين مدفعيتين ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا" وواحدة من طراز هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى رادارين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 أمريكيي الصنع".
وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 70 عسكريا أوكرانيًا، وفي اتجاه كراسني - ليمان تم تدمير نحو 75 عسكريا أوكرانيا".
وفقا للبيان، على مدار الـ 24 ساعة الماضية في اتجاه دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك، قام الطيران بسبع طلعات جوية وأكمل رجال المدفعية 58 مهمة إطلاق نار.
كما أوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الروسي قصف 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار خلال يوم واحد.

"الطيران العملياتي - التكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية أصابت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 92 وحدة مدفعية معادية في مواقع إطلاق نار وقوة بشرية ومعدات في 126 مقاطعة".

جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 14:44 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة قرية رايغورودكا بجمهورية لوغانسك الشعبي. وتم اعتراض أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي من طراز "هيمارس" في يوم واحد".
بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خاركوف.
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