https://sputnikarabic.ae/20230429/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-575-من-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-في-دونيتسك-1076456258.html
الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 800 مسلح أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T11:59+0000
2023-04-29T11:59+0000
2023-04-29T12:06+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه أكثر من 575 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين واثنتي عشرة مركبة ومركبتين مدفعيتين ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا" وواحدة من طراز هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى رادارين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 أمريكيي الصنع".وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 70 عسكريا أوكرانيًا، وفي اتجاه كراسني - ليمان تم تدمير نحو 75 عسكريا أوكرانيا".كما أوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الروسي قصف 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار خلال يوم واحد.وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة قرية رايغورودكا بجمهورية لوغانسك الشعبي. وتم اعتراض أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي من طراز "هيمارس" في يوم واحد".بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مصدر-لـسبوتنيك-لم-يتبق-أنام-القوات-الروسية-سوى-بضع-كتل-أبنية-قبل-سيطرتها-على-كامل-مارينكا-1076426718.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تحييد نحو 800 مسلح أوكراني على مختلف محاور العملية العسكرية في أوكرانيا
11:59 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 800 مسلح أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي: "بلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه أكثر من 575 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين واثنتي عشرة مركبة ومركبتين مدفعيتين ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا" وواحدة من طراز هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى رادارين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 أمريكيي الصنع".
وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 70 عسكريا أوكرانيًا، وفي اتجاه كراسني - ليمان تم تدمير نحو 75 عسكريا أوكرانيا".
وفقا للبيان، على مدار الـ 24 ساعة الماضية في اتجاه دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك، قام الطيران بسبع طلعات جوية وأكمل رجال المدفعية 58 مهمة إطلاق نار.
كما أوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الروسي قصف 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار خلال يوم واحد.
"الطيران العملياتي - التكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية أصابت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 92 وحدة مدفعية معادية في مواقع إطلاق نار وقوة بشرية ومعدات في 126 مقاطعة".
وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة قرية رايغورودكا بجمهورية لوغانسك الشعبي. وتم اعتراض أربعة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي من طراز "هيمارس" في يوم واحد".
بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خاركوف.