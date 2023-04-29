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https://sputnikarabic.ae/20230429/الصحة-السودانية-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الاشتباكات-في-البلاد-إلى-528-قتيلا-1076463365.html
الصحة السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 528 قتيلا
الصحة السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 528 قتيلا
أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" إلى 528 قتيلًا و4599 مصابًا، منذ بداية التصعيد منتصف الشهر الجاري حتى... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T14:55+0000
2023-04-29T14:55+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 27 أبريل2023م بالمركز والولايات".وأضافت: "أوضح التقرير عن هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم... علما أن جملة تراكمي الإصابات 4599 حالة إصابة و528 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان".وأوضحت الوزارة أن "تقرير الوفيات والإصابات حسب ما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة والخاصة بولابات السودان المختلفة وحتى التاريخ المذكور في التقرير".والأربعاء الماضي، قالت الوزارة في بيان إنه منذ 15 إلى 25 أبريل/ نيسان، تم تسجيل "4193 حالة إصابة و512 حالة وفاة في البلاد"، قبل أن تعلن ارتفاع الحصيلة اليوم.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

الصحة السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 528 قتيلا

14:55 GMT 29.04.2023
© AP Photo / Abdullah Moneimدخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Abdullah Moneim
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أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" إلى 528 قتيلًا و4599 مصابًا، منذ بداية التصعيد منتصف الشهر الجاري حتى يوم 27 نيسان/أبريل.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 27 أبريل2023م بالمركز والولايات".
وأضافت: "أوضح التقرير عن هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم... علما أن جملة تراكمي الإصابات 4599 حالة إصابة و528 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان".
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وأوضحت الوزارة أن "تقرير الوفيات والإصابات حسب ما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة والخاصة بولابات السودان المختلفة وحتى التاريخ المذكور في التقرير".
والأربعاء الماضي، قالت الوزارة في بيان إنه منذ 15 إلى 25 أبريل/ نيسان، تم تسجيل "4193 حالة إصابة و512 حالة وفاة في البلاد"، قبل أن تعلن ارتفاع الحصيلة اليوم.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
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الصحة السودانية: مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات
26 أبريل, 16:46 GMT
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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