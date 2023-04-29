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https://sputnikarabic.ae/20230429/حكومة-ولاية-الخرطوم-تعلن-عطلة-رسمية-حتى-إشعار-آخر-بسبب-الأوضاع-الأمنية-1076471063.html
حكومة ولاية الخرطوم تعلن عطلة رسمية حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية
حكومة ولاية الخرطوم تعلن عطلة رسمية حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم منح الموظفين عطلة رسمية حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T20:46+0000
2023-04-29T20:52+0000
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وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، أصدرت اليوم منشورا إداريا حددت فيه نهاية عطلة عيد الفطر.وأضافت أنه كان قد سبق وتم تحديد نهاية عطلة عبد الفطر، على أن تكون اليوم السبت، بحيث يزاول الموظفون أعمالهم اعتبارا من غد الأحد.وتابعت: "نسبة للظروف الأمنية التي تعيشها ولاية الخرطوم وتقديرات حكومة الولاية، تعلن الأمانة العامة للحكومة أن يكون كل العاملين بوحدات الولاية المختلفة في عطلة رسمية لحين إشعار آخر".وأوضحت الأمانة العامة لولاية الخرطوم أن ذلك "لا يشمل غرف عمليات إدارة الأزمة وإدارات المرافق الخدمية الحيوية بالوزارات والمحليات".وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس)، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي

حكومة ولاية الخرطوم تعلن عطلة رسمية حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية

20:46 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 20:52 GMT 29.04.2023)
© AFP 2023 / -سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت حكومة ولاية الخرطوم منح الموظفين عطلة رسمية حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، أصدرت اليوم منشورا إداريا حددت فيه نهاية عطلة عيد الفطر.
وأضافت أنه كان قد سبق وتم تحديد نهاية عطلة عبد الفطر، على أن تكون اليوم السبت، بحيث يزاول الموظفون أعمالهم اعتبارا من غد الأحد.
وتابعت: "نسبة للظروف الأمنية التي تعيشها ولاية الخرطوم وتقديرات حكومة الولاية، تعلن الأمانة العامة للحكومة أن يكون كل العاملين بوحدات الولاية المختلفة في عطلة رسمية لحين إشعار آخر".
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الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في جميع المناطق العسكرية بالبلاد
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وأوضحت الأمانة العامة لولاية الخرطوم أن ذلك "لا يشمل غرف عمليات إدارة الأزمة وإدارات المرافق الخدمية الحيوية بالوزارات والمحليات".
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم أمس الأول (الخميس)، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
"الدعم السريع" تحذر من محاولات توسيع دائرة الحرب عبر "إقحام الشرطة" في المعارك الدائرة
16:03 GMT
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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