https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يدعو-لإعادة-إحياء-مبادرة-السلام-العربية-1076470915.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، على حدود عام 1967. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T20:51+0000
2023-04-29T20:51+0000
2023-04-29T20:57+0000
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جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، لوفد من الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن إسرائيل تشن على فلسطين "عدة حروب على الجغرافيا والديموغرافيا والمال والرواية".واتهم إسرائيل بأنها "تهدف باحتلالها للسيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، لا سيما القتل والاعتقال اليومي والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني". وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.وكانت السعودية قد أطلقت في عام 2002 "مبادرة السلام العربية" وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230428/فلسطين-مقتل-شخص-متأثرا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1076423992.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية
20:51 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 20:57 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، على حدود عام 1967.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، لوفد من الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال اشتية إن إسرائيل تشن على فلسطين "عدة حروب على الجغرافيا والديموغرافيا والمال والرواية".
واتهم إسرائيل بأنها "تهدف باحتلالها للسيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين
، لا سيما القتل والاعتقال اليومي والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني". وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.
وكانت السعودية قد أطلقت في عام 2002 "مبادرة السلام العربية" وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل.