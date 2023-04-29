https://sputnikarabic.ae/20230429/عرض-قطري-ثالث-وأخير-لشراء-مانشستر-يونايتد-الإنجليزي-1076449989.html

عرض قطري ثالث وأخير لشراء مانشستر يونايتد الإنجليزي

عرض قطري ثالث وأخير لشراء مانشستر يونايتد الإنجليزي

تقدم المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بعرض ثالث وأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T08:16+0000

2023-04-29T08:16+0000

2023-04-29T08:16+0000

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وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس وزراء قطر الأسبق، قدم عرض ثالث للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تجاوز الخمسة مليارات جنيه استرليني (6.28 مليار دولار)".وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "الشيخ جاسم يرغب في شراء 100 في المئة من أسهم النادي، لكن عرضه يقل عن ستة مليارات جنيه استرليني المطلوبة من الملاك الحاليين عائلة غليزر الأمريكية".ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من العائلة الأمريكية، كما ورد أن راتكليف قدّم عرضا آخر قبل الموعد النهائي الجمعة للجولة الثالثة من تقديم العروض.وفي مارس/ آذار الماضي ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه "تم تقديم عرض ثان من الشيخ جاسم الثاني لشراء مانشستر يونايتد"، مشيرة إلى أنه "تم تحسين العرض وتم وصفه من قبل المطلعين بأنه تنافسي للغاية".وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على "عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه "لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات".وقال حمد بن جاسم، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "أنت تعلم أنني لست محبًا لكرة القدم وقد تحدثنا عن ذلك مرارًا"، مضيفًا: "وبالنسبة لي أنا لا أحبذ هذا الاستثمار، رغم أنه قد يكون استثمارًا جيدا".وتابع: "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائمًا سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم)، ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".

https://sputnikarabic.ae/20230323/تقارير-عرض-قطري-جديد-لشراء-مانشستر-يونايتد-1075059481.html

https://sputnikarabic.ae/20230325/صحيفة-مصرف-قطر-الإسلامي-يقدم-عرضا-جديدا-لشراء-مانشستر-يونايتد-1075120316.html

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مانشستر يونايتد, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات