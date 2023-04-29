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https://sputnikarabic.ae/20230429/لجنة-التحقيق-الروسية-سنقدم-تقييما-قانونيا-بشأن-الاستيلاء-على-المدرسة-الروسية-في-وارسو-1076467112.html
لجنة التحقيق الروسية: سنقدم تقييما قانونيا بشأن الاستيلاء على المدرسة الروسية في وارسو
لجنة التحقيق الروسية: سنقدم تقييما قانونيا بشأن الاستيلاء على المدرسة الروسية في وارسو
أكدت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس سيقدمون تقييما قانونيا بشأن الاستيلاء على مبنى المدرسة التابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T18:21+0000
2023-04-29T18:21+0000
روسيا
رد
القانون
تصرف
بولندا
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وقالت لجنة التحقيق قي بيان عبر حسابها على "تلغرام" اليوم السبت، "رئيس القسم ألكسندر باستريكين أصدر تعليمات للمحققين بطلب المعلومات اللازمة من وزارة الخارجية الروسية وتقديم تقييم قانوني لجميع ملابسات الحادث".في وقت سابق، قال مراسل "سبوتينك" إن موسكو ستحتج على وارسو بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وبتصرفاتها انتهكت السلطات البولندية اتفاقية فيينا.هذا ووصل السفير الروسي في بولندا إلى مبنى المدرسة، التي اقتحمتها السلطات البولندية والشرطة صباح اليوم.وغادر موظفو المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا المبنى، الذي اقتحمته سلطات وارسو رفقة الشرطة صباح اليوم السبت.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه في المجموع، بوقت الاقتحام، كان هناك 29 شخصا في مبنى المدرسة - موظفو المؤسسة وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال. وقد أمرتهم السلطات البولندية بمغادرة المبنى قبل الساعة 18.00 (19.00 بتوقيت موسكو).وأضاف أنه بعد تحميل الأشياء في الشاحنة، غادر موظفو المدرسة المبنى في مسيرة "وداعا للسلاف" وأغنية "كاتيوشا". وبقي المحضرون القضائيون البولنديون في المدرسة، والذين يواصلون جرد المباني والممتلكات.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230429/العاملون-بمدرسة-السفارة-الروسية-في-وارسو-يغادرونها-بأمر-من-السلطات-البولندية-1076458933.html
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روسيا, رد, القانون, تصرف, بولندا
روسيا, رد, القانون, تصرف, بولندا

لجنة التحقيق الروسية: سنقدم تقييما قانونيا بشأن الاستيلاء على المدرسة الروسية في وارسو

18:21 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورلجنة التحقيق الروسية
لجنة التحقيق الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أكدت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس سيقدمون تقييما قانونيا بشأن الاستيلاء على مبنى المدرسة التابعة للسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو.
وقالت لجنة التحقيق قي بيان عبر حسابها على "تلغرام" اليوم السبت، "رئيس القسم ألكسندر باستريكين أصدر تعليمات للمحققين بطلب المعلومات اللازمة من وزارة الخارجية الروسية وتقديم تقييم قانوني لجميع ملابسات الحادث".
في وقت سابق، قال مراسل "سبوتينك" إن موسكو ستحتج على وارسو بسبب الاستيلاء على المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وبتصرفاتها انتهكت السلطات البولندية اتفاقية فيينا.
هذا ووصل السفير الروسي في بولندا إلى مبنى المدرسة، التي اقتحمتها السلطات البولندية والشرطة صباح اليوم.
وغادر موظفو المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا المبنى، الذي اقتحمته سلطات وارسو رفقة الشرطة صباح اليوم السبت.
السفارة الروسية في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
العاملون بمدرسة السفارة الروسية في وارسو يغادرونها بأمر من السلطات البولندية
14:25 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه في المجموع، بوقت الاقتحام، كان هناك 29 شخصا في مبنى المدرسة - موظفو المؤسسة وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال. وقد أمرتهم السلطات البولندية بمغادرة المبنى قبل الساعة 18.00 (19.00 بتوقيت موسكو).
وأضاف أنه بعد تحميل الأشياء في الشاحنة، غادر موظفو المدرسة المبنى في مسيرة "وداعا للسلاف" وأغنية "كاتيوشا". وبقي المحضرون القضائيون البولنديون في المدرسة، والذين يواصلون جرد المباني والممتلكات.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.
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