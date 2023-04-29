https://sputnikarabic.ae/20230429/معظمهم-رعايا-دول-شقيقة-وصديقة-السعودية-تجلي-4879-شخصا-من-السودان-1076458600.html
معظمهم رعايا دول "شقيقة وصديقة".. السعودية تجلي 4879 شخصا من السودان
معظمهم رعايا دول "شقيقة وصديقة".. السعودية تجلي 4879 شخصا من السودان
أعلنت السعودية، اليوم السبت، أنها أجلت من السودان 4879 شخصا من بينهم 139 من مواطنيها و4738 من رعايا دول "شقيقة وصديقة"، وذلك منذ بدء عمليات الإجلاء. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T13:33+0000
2023-04-29T13:33+0000
2023-04-29T13:33+0000
أخبار السودان اليوم
السعودية
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن 20 مواطنا سعوديا وصلوا اليوم السبت إلى قاعدة الملك فيصل بمدينة جدة على متن سفينة الإجلاء "أمانة"، إضافة إلى 1866 من جنسيات مختلفة من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.وبذلك ارتفع عدد من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء السعودية إلى نحو 4879 شخصاً، من بينهم 139 مواطنا سعوديا و4738 ينتمون لـ 96 جنسية أخرى، وفق المصدر ذاته.وقالت الوكالة إن السعودية "حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".كان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/البرهان-الجيش-السوداني-ملتزم-بالعملية-السياسية-وتسليم-السلطة-لحكومة-مدنية-1076457509.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, السعودية, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, السعودية, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
معظمهم رعايا دول "شقيقة وصديقة".. السعودية تجلي 4879 شخصا من السودان
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أعلنت السعودية، اليوم السبت، أنها أجلت من السودان 4879 شخصا من بينهم 139 من مواطنيها و4738 من رعايا دول "شقيقة وصديقة"، وذلك منذ بدء عمليات الإجلاء.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس
)، إن 20 مواطنا سعوديا وصلوا اليوم السبت إلى قاعدة الملك فيصل بمدينة جدة على متن سفينة الإجلاء "أمانة"، إضافة إلى 1866 من جنسيات مختلفة من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
وبذلك ارتفع عدد من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء السعودية إلى نحو 4879 شخصاً، من بينهم 139 مواطنا سعوديا و4738 ينتمون لـ 96 جنسية أخرى، وفق المصدر ذاته.
وقالت الوكالة إن السعودية "حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".
كان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.