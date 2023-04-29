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مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية
مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، بعد أن أطلق النار عليهم مشتبه به مسلح ببندقية آلية في منزل ببلدة كليفلاند في ولاية تكساس. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T11:57+0000
2023-04-29T11:57+0000
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وتقول الشرطة إن المشتبه به مسلح ببندقية من طراز "AR-15" وكان مخمورا.وأضافت أنها تبحث عن المشتبه به، مرجحة أنه من أصل لاتيني.ولم تفصح الشرطة عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة بالضحايا، لكنها أكدت أن إطلاق النار وقع في منزل المشتبه به.وأوضحت أن 4 من الضحايا أُعلنت وفاتهم في موقع الحادث، بينما أعلنت وفاة الخامس بعد نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن أصغر الضحايا يبلغ من العمر 8 سنوات.وحضت السلطات السكان في كليفلاند على "البقاء داخل منازلهم والبقاء بعيدا" عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20230416/مقتل-4-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-حفل-عيد-ميلاد-في-ألاباما-الأمريكية-1075991240.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

11:57 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، بعد أن أطلق النار عليهم مشتبه به مسلح ببندقية آلية في منزل ببلدة كليفلاند في ولاية تكساس.
وتقول الشرطة إن المشتبه به مسلح ببندقية من طراز "AR-15" وكان مخمورا.
وأضافت أنها تبحث عن المشتبه به، مرجحة أنه من أصل لاتيني.
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ولم تفصح الشرطة عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة بالضحايا، لكنها أكدت أن إطلاق النار وقع في منزل المشتبه به.
وأوضحت أن 4 من الضحايا أُعلنت وفاتهم في موقع الحادث، بينما أعلنت وفاة الخامس بعد نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن أصغر الضحايا يبلغ من العمر 8 سنوات.
وحضت السلطات السكان في كليفلاند على "البقاء داخل منازلهم والبقاء بعيدا" عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق.
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