200 ألف متظاهر.. المعارضة الإسرائيلية تواصل مظاهراتها للأسبوع 17 على التوالي ضد التعديلات القضائية
© AFP 2023 / JACK GUEZمظاهرات في إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة
© AFP 2023 / JACK GUEZ
واصل مئات الآلاف من أنصار المعارضة الإسرائيلية التظاهر في عدة مدن للأسبوع السابع عشر على التوالي، احتجاجا على مشروع التغييرات القضائية الذي تتبناه الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن أكثر من 200 ألف متظاهر تجمعوا وسط تل أبيب، رافعين الأعلام الإسرائيلية وشعارات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، بهدف الضغط على الائتلاف الحكومي لإلغاء خطة الإصلاح القضائي في البلاد.
وعلى الرغم من إعلان نتنياهو نهاية الشهر الماضي تجميد مشروع خطة الإصلاح القضائي في البلاد، والدخول في مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية، فإن المتظاهرين يرفضون هذا التجميد ويطالبون بإلغائه.
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه رغم مظاهرة التأييد لخطة الإصلاح وخطوات نتنياهو، يوم الخميس الماضي، والتي انطلقت في مدينة القدس المحتلة، فإن أكثر من 200 ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا للاحتجاج على خطة نتنياهو للإصلاح القضائي في البلاد، مساء اليوم السبت.
כ-200 אלף מפגינים בתל אביב; השופט בדימוס דנציגר: "הדריכה על תמונות השופטים - מתאים לטהרן"— חדשות 13 (@newsisrael13) April 29, 2023
עדכונים שוטפים - https://t.co/3uYnOx2Opd@MatanHodorov
(צילום: גלעד פירסט) pic.twitter.com/aWmH7gXpSe
ويذكر أنه في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، قال نتنياهو، في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى "ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة" على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.
המחאה נמשכת: שבוע 17 להפגנת השמאל; ביום חמישי - "יום שיוויון לאומי" https://t.co/Ef9rtbTMBC— עכשיו 14 (@Now14Israel) April 29, 2023
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع السابع عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من200 ألف شخص إلى الشوارع، وذلك في مدينة تل أبيب وحدها.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
כ-160 אלף בקפלן, רבבות ברחבי הארץ. ר"מ ספרד בסרטון תמיכה: "אנו איתכם"https://t.co/FCGwl89gge pic.twitter.com/sfkXCBQimZ— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 29, 2023
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، شهر فبراير/شباط الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
בפעם ה-17: מחאות ברחבי הארץ נגד המהפכה המשפטית, כ-130 אלף הפגינו בתל אביב | בחמישי - ״יום שיתוק״https://t.co/InuQBBAykU@ErelYuval @michalpeylan @naimleee pic.twitter.com/Hqm1ULpfRJ— החדשות - N12 (@N12News) April 29, 2023
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.