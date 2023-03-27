عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/-نتنياهو-قررت-تعليق-التصويت-على-التعديلات-القضائية-ولكن-لن-نتنازل-عنها-أبدا-1075212329.html
نتنياهو: قررت تعليق التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا
نتنياهو: قررت تعليق التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T17:55+0000
2023-03-27T17:58+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، مشيراً إلى أن أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية.وقال: "الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية"، مطالباً قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230327/نقابة-الأطباء-الإسرائيليين-تعلق-نظام-الرعاية-الصحية-في-البلاد-1075186623.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: قررت تعليق التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا

17:55 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 17:58 GMT 27.03.2023)
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، مشيراً إلى أن أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية.
وقال: "الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية"، مطالباً قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
نقابة الأطباء الإسرائيليين تعلق نظام الرعاية الصحية في البلاد
08:36 GMT
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала