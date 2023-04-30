عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/الاتحاد-العمالي-العام-عمال-لبنان-في-وضع-لا-يحسدون-عليه-ونسبة-البطالة-تصل-إلى-50-1076494710.html
الاتحاد العمالي العام: عمال لبنان في وضع لا يحسدون عليه ونسبة البطالة تصل إلى 50%
الاتحاد العمالي العام: عمال لبنان في وضع لا يحسدون عليه ونسبة البطالة تصل إلى 50%
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر أن "العمال في وضع لا يحسدون عليه، وضع كارثي في ظل انهيار سعر صرف الليرة وانهيار القدرة الشرائية... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T17:34+0000
2023-04-30T17:34+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
أوضاع
عمال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072440008_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_adf95592e1b161128031a68671f417f7.jpg
وقال الأسمر في تصريحات إلى وكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد العمالي العام يعمل ضمن فن الممكن، المعالجات التي حدثت في القطاع الخاص تمثلت بعدة زيادات لغلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور وبدل النقل ورفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية، وفي القطاع العام نفس قمنا بزيادة الرواتب وبدل النقل"، لافتًا إلى أن "هذه الزيادات تبقى دون الحد المقبول ولا تؤمن العيش اللائق لعمال لبنان بفعل استمرار الأزمة التي لا حل لها إلا بتثبيت سعر صرف الدولار حتى نتمكن من بداية أسس لحل معين".وأضاف: "نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية وأن نعيد إنتاج السلطة التنفيذية حتى نتمكن من وضع تصور لمرحلة اقتصادية جديدة تكون مبنية على تفاهمات مع المنظمات الدولية والدول العربية والخليجية خاصة بما يعيد إلى لبنان حيويته الاقتصادية".وذكر أن "نسبة البطالة تقريبًا 40% وهذه النسبة تزيد لتصل إلى 50% عند عنصر النساء، هناك ازدياد كبير لعمليات الصرف خاصة في القطاع المصرفي وفي بعض القطاعات والمؤسسات التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم التي لم يعد لديها قدرة على المنافسة، أحيانًا تلجأ إلى صرف العمال، ليس لدي نسبة عن الصرف ولكنها بوتيرة كبيرة وهذا الصرف مفترض أن نتبلغه إلا أننا نتبلغ جزءا منه كاتحاد عمالي عام وجزءا آخر يبلغ وزارة العمل التي بدورها تبلغنا، حتى المصروفين لا مجال لهم في إيجاد حلول".
https://sputnikarabic.ae/20230411/عمال-كهرباء-لبنان-يعلنون-إضرابا-بداية-من-الغد-1075802034.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072440008_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9690c253839809aafd53b00847e9eea2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, أوضاع, عمال
تقارير سبوتنيك, لبنان, أوضاع, عمال

الاتحاد العمالي العام: عمال لبنان في وضع لا يحسدون عليه ونسبة البطالة تصل إلى 50%

17:34 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Abed.K Bayإضراب أساتذة لبنان يدخل أسبوعه الثاني وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات "لرفع الظلم وتحقيق الإنصاف وإنقاذ مصير الطلاب"
إضراب أساتذة لبنان يدخل أسبوعه الثاني وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات لرفع الظلم وتحقيق الإنصاف وإنقاذ مصير الطلاب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر أن "العمال في وضع لا يحسدون عليه، وضع كارثي في ظل انهيار سعر صرف الليرة وانهيار القدرة الشرائية والاستمرار بالأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار".
وقال الأسمر في تصريحات إلى وكالة "سبوتنيك" إن "الاتحاد العمالي العام يعمل ضمن فن الممكن، المعالجات التي حدثت في القطاع الخاص تمثلت بعدة زيادات لغلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور وبدل النقل ورفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية، وفي القطاع العام نفس قمنا بزيادة الرواتب وبدل النقل"، لافتًا إلى أن "هذه الزيادات تبقى دون الحد المقبول ولا تؤمن العيش اللائق لعمال لبنان بفعل استمرار الأزمة التي لا حل لها إلا بتثبيت سعر صرف الدولار حتى نتمكن من بداية أسس لحل معين".
وأوضح أن "تثبيت سعر صرف الدولار غير متوفر لأنه فعليًا هناك مجموعات تتحكم في الأسواق في الغرف السوداء وهناك مجموعات تتحكم بأسعار السلع والخدمات وكل شيء يجري ضمن فلتان وكأن الفلتان منظم لإخضاع الشعب اللبناني وعمال لبنان".
وأضاف: "نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية وأن نعيد إنتاج السلطة التنفيذية حتى نتمكن من وضع تصور لمرحلة اقتصادية جديدة تكون مبنية على تفاهمات مع المنظمات الدولية والدول العربية والخليجية خاصة بما يعيد إلى لبنان حيويته الاقتصادية".
إضراب عام للصيدليات في لبنان بسبب شح الدواء بتاريخ 9 يوليو / تموز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
عمال كهرباء لبنان يعلنون إضرابا بداية من الغد
11 أبريل, 16:59 GMT
كما شدد الأسمر على أن "كل التقديمات والتحسينات لا تفي بالغرض كما أسلفت سابقًا، لأن الانهيار مستمر، لدينا هجرة كبيرة من الأدمغة وهذه الهجرة تفقد لبنان عنصر الشباب وتحوله إلى بلد كهل، لذلك المطلوب أن يكون هناك حل يعيد اللبنانيين إلى لبنان".
وذكر أن "نسبة البطالة تقريبًا 40% وهذه النسبة تزيد لتصل إلى 50% عند عنصر النساء، هناك ازدياد كبير لعمليات الصرف خاصة في القطاع المصرفي وفي بعض القطاعات والمؤسسات التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم التي لم يعد لديها قدرة على المنافسة، أحيانًا تلجأ إلى صرف العمال، ليس لدي نسبة عن الصرف ولكنها بوتيرة كبيرة وهذا الصرف مفترض أن نتبلغه إلا أننا نتبلغ جزءا منه كاتحاد عمالي عام وجزءا آخر يبلغ وزارة العمل التي بدورها تبلغنا، حتى المصروفين لا مجال لهم في إيجاد حلول".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:38 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала