https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-السوداني-يوافق-على-تمديد-الهدنة-الإنسانية-لمدة-72-ساعة-إضافية-1076497117.html
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية
أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T18:11+0000
2023-04-30T18:11+0000
2023-04-30T18:22+0000
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وذكر الجيش السوداني، في بيان نشره على تويتر أنه "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية".وتابع: "على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين (في إشارة لقوات "الدعم السريع") بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات".وقبل نحو 4 ساعات، أعلنت قوات الدعم السريع تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.وأشارت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في بيان إلى أن قرارها بتمديد الهدنة جاء بهدف "فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".وكان الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدعم-السريع-تعلن-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-72-ساعة-إضافية-اعتبارا-من-منتصف-الليل-1076487369.html
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الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية
18:11 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 18:22 GMT 30.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.
وذكر الجيش السوداني
، في بيان نشره على تويتر أنه "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية".
وتابع: "على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين (في إشارة لقوات "الدعم السريع") بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات".
وقبل نحو 4 ساعات، أعلنت قوات الدعم السريع تمديد الهدنة الإنسانية
في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.
وأشارت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في بيان إلى أن قرارها بتمديد الهدنة جاء بهدف "فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".
وكان الجيش السوداني
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع
وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.