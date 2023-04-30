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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-650-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على-مختلف-الجبهات-1076483498.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف الجبهات
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف الجبهات
أعلنت وزراة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:31+0000
2023-04-30T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيان اليوم الأحد: "في اتجاه كوبيانسك، دمر القصف الجوي العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية "وحدات العدو في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وكامينكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مناطق أولشانا وبيريستوفوي في خاركوف، أوقفت أعمال مجموعتين أوكرانيتين من التخريب والاستطلاع، وفي هذا الاتجاه تم تحييد ما يصل إلى 85 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات".وأضافت الدفاع أن قوات "التجمع الجنوبي" للقوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك تمكنت من تحييد أكثر من 480 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 من القوات الأوكرانية بالقرب من بيلاغوروفكا بجمهورية لوعانسك الشعبية.كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه: "نتيجة لضربة على صف في محطة سكة حديد بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ما يصل إلى 200 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230430/القوات-الروسية-تقصف-مركز-تحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية-قرب-خيرسون-1076472654.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف الجبهات

12:31 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 30.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وقالت الدفاع في بيان اليوم الأحد: "في اتجاه كوبيانسك، دمر القصف الجوي العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية "وحدات العدو في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وكامينكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مناطق أولشانا وبيريستوفوي في خاركوف، أوقفت أعمال مجموعتين أوكرانيتين من التخريب والاستطلاع، وفي هذا الاتجاه تم تحييد ما يصل إلى 85 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات".
وتابعت الوزارة "خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان بلغت 65 جنديا أوكرانيا وعربة قتالية مدرعة وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفعين دي -20 ودي -30".
وأضافت الدفاع أن قوات "التجمع الجنوبي" للقوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك تمكنت من تحييد أكثر من 480 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.
"في يوم واحد فقط، تم تحييد أكثر من 480 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب، و 12 عربة قتالية مدرعة و 30 مركبة ومدافع هاوتزر "دي-20" ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 من القوات الأوكرانية بالقرب من بيلاغوروفكا بجمهورية لوعانسك الشعبية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
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كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه: "نتيجة لضربة على صف في محطة سكة حديد بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ما يصل إلى 200 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية".
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