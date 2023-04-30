https://sputnikarabic.ae/20230430/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-650-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على-مختلف-الجبهات-1076483498.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف الجبهات
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف الجبهات
أعلنت وزراة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:31+0000
2023-04-30T12:31+0000
2023-04-30T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيان اليوم الأحد: "في اتجاه كوبيانسك، دمر القصف الجوي العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية "وحدات العدو في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وكامينكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مناطق أولشانا وبيريستوفوي في خاركوف، أوقفت أعمال مجموعتين أوكرانيتين من التخريب والاستطلاع، وفي هذا الاتجاه تم تحييد ما يصل إلى 85 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات".وأضافت الدفاع أن قوات "التجمع الجنوبي" للقوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك تمكنت من تحييد أكثر من 480 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 من القوات الأوكرانية بالقرب من بيلاغوروفكا بجمهورية لوعانسك الشعبية.كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه: "نتيجة لضربة على صف في محطة سكة حديد بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ما يصل إلى 200 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230430/القوات-الروسية-تقصف-مركز-تحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية-قرب-خيرسون-1076472654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف الجبهات
12:31 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 30.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزراة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 650 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وقالت الدفاع في بيان اليوم الأحد: "في اتجاه كوبيانسك، دمر القصف الجوي العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية "وحدات العدو في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وكامينكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مناطق أولشانا وبيريستوفوي في خاركوف، أوقفت أعمال مجموعتين أوكرانيتين من التخريب والاستطلاع، وفي هذا الاتجاه تم تحييد ما يصل إلى 85 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات".
وتابعت الوزارة "خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان بلغت 65 جنديا أوكرانيا وعربة قتالية مدرعة وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفعين دي -20 ودي -30".
وأضافت الدفاع أن قوات "التجمع الجنوبي" للقوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك تمكنت من تحييد أكثر من 480 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.
"في يوم واحد فقط، تم تحييد أكثر من 480 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب، و 12 عربة قتالية مدرعة و 30 مركبة ومدافع هاوتزر "دي-20" ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 من القوات الأوكرانية بالقرب من بيلاغوروفكا بجمهورية لوعانسك الشعبية.
كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه: "نتيجة لضربة على صف في محطة سكة حديد بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ما يصل إلى 200 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية".