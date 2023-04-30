https://sputnikarabic.ae/20230430/القوات-الروسية-تقصف-مركز-تحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية-قرب-خيرسون-1076472654.html
القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الروسية قصفت موقع القيادة والمراقبة والمراقبة للطائرات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن مستودع... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T03:59+0000
2023-04-30T03:59+0000
2023-04-30T02:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
طائرة مسيرة
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وأضاف، "ألحقت وحدات المدفعية (الروسية) أضرارًا بنيرانها بموقع القيادة والمراقبة ومركز التحكم للطائرات بدون طيار التابعة للواء 124 من قوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع تخزين الذخيرة والمعدات قرب مدينة خيرسون".وأوضح المتحدث الرسمي، أن القصف الروسي كبد العدو خسائر بشرية (30 شخصا) ودمر أكثر من عشر مركبات قتالية مصفحة للعدو.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-152-ملم-1076471827.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, طائرة مسيرة
القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الروسية قصفت موقع القيادة والمراقبة والمراقبة للطائرات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن مستودع للذخيرة والمعدات في منطقة خيرسون.
وأضاف، "ألحقت وحدات المدفعية (الروسية) أضرارًا بنيرانها بموقع القيادة والمراقبة
ومركز التحكم للطائرات بدون طيار التابعة للواء 124 من قوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع تخزين الذخيرة والمعدات قرب مدينة خيرسون".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن القصف الروسي كبد العدو خسائر بشرية
(30 شخصا) ودمر أكثر من عشر مركبات قتالية مصفحة للعدو.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.