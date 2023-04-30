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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/القوات-الروسية-تقصف-مركز-تحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية-قرب-خيرسون-1076472654.html
القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الروسية قصفت موقع القيادة والمراقبة والمراقبة للطائرات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن مستودع... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T03:59+0000
2023-04-30T02:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
طائرة مسيرة
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وأضاف، "ألحقت وحدات المدفعية (الروسية) أضرارًا بنيرانها بموقع القيادة والمراقبة ومركز التحكم للطائرات بدون طيار التابعة للواء 124 من قوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع تخزين الذخيرة والمعدات قرب مدينة خيرسون".وأوضح المتحدث الرسمي، أن القصف الروسي كبد العدو خسائر بشرية (30 شخصا) ودمر أكثر من عشر مركبات قتالية مصفحة للعدو.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-152-ملم-1076471827.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, طائرة مسيرة

القوات الروسية تقصف مركز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية قرب خيرسون

03:59 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الروسية قصفت موقع القيادة والمراقبة والمراقبة للطائرات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن مستودع للذخيرة والمعدات في منطقة خيرسون.
وأضاف، "ألحقت وحدات المدفعية (الروسية) أضرارًا بنيرانها بموقع القيادة والمراقبة ومركز التحكم للطائرات بدون طيار التابعة للواء 124 من قوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك مستودع تخزين الذخيرة والمعدات قرب مدينة خيرسون".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن القصف الروسي كبد العدو خسائر بشرية (30 شخصا) ودمر أكثر من عشر مركبات قتالية مصفحة للعدو.
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم
أمس, 23:33 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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