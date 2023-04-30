https://sputnikarabic.ae/20230430/العراق-إجلاء-269-شخصا-من-السودان-حتى-الآن-1076481281.html
العراق: إجلاء 269 شخصا من السودان حتى الآن
العراق: إجلاء 269 شخصا من السودان حتى الآن
أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ اندلاع المواجهات في البلد العربي. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T11:18+0000
2023-04-30T11:18+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "تم إجلاء 269 مواطنا من السودان حتى الآن، بينهم 16 مواطنا سوريا والغالبية عراقيون".وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تشهدها عدة مدن سودانية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-السودانية-ندين-اعتداءات-الدعم-السريع-على-مقار-البعثات-الدبلوماسية-1076480732.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
العراق: إجلاء 269 شخصا من السودان حتى الآن
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ اندلاع المواجهات في البلد العربي.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان: "تم إجلاء 269 مواطنا من السودان حتى الآن، بينهم 16 مواطنا سوريا والغالبية عراقيون".
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية الاشتباكات الدامية
التي تشهدها عدة مدن سودانية.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.