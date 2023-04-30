عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/العراق-إجلاء-269-شخصا-من-السودان-حتى-الآن-1076481281.html
العراق: إجلاء 269 شخصا من السودان حتى الآن
العراق: إجلاء 269 شخصا من السودان حتى الآن
أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ اندلاع المواجهات في البلد العربي. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T11:18+0000
2023-04-30T11:18+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076294616_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f209c432ae476af87417653e55b84bc6.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "تم إجلاء 269 مواطنا من السودان حتى الآن، بينهم 16 مواطنا سوريا والغالبية عراقيون".وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تشهدها عدة مدن سودانية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-السودانية-ندين-اعتداءات-الدعم-السريع-على-مقار-البعثات-الدبلوماسية-1076480732.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076294616_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_8c2172293a38ccaec00e86f9c21cf85d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي

العراق: إجلاء 269 شخصا من السودان حتى الآن

11:18 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Gregorio Borgiaإجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - إيطاليا
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ اندلاع المواجهات في البلد العربي.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الخارجية السودانية: ندين اعتداءات "الدعم السريع" على مقار البعثات الدبلوماسية
10:45 GMT
وقال البيان: "تم إجلاء 269 مواطنا من السودان حتى الآن، بينهم 16 مواطنا سوريا والغالبية عراقيون".
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تشهدها عدة مدن سودانية.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала