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https://sputnikarabic.ae/20230430/تجهيز-حديقة-الصداقة-الروسية-اللبنانية-في-مدينة-عيناب-للاحتفال-بيوم-النصر-1076478237.html
تجهيز حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب للاحتفال بيوم النصر
تجهيز حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب للاحتفال بيوم النصر
تواصل الجالية الروسية في لبنان مع خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفييتي ومواطنين لبنانيين مهتمين بالشأن الروسي، التحضيرات للاحتفال بذكرى عيد النصر على الفاشية... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T08:47+0000
2023-04-30T08:52+0000
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وبهذا الإطار واستعدادًا للاحتفال بيوم النصر في حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب في محافظة جبل لبنان، عمل خريجو جامعة RUDN بالاشتراك مع أبناء المواطنين الروس في لبنان وأعضاء الفريق اللبناني "متطوعو النصر" والبيت الروسي في بيروت والسفارة الروسية في لبنان على تحضير وتنظيف وتزيين الحديقة، ورسموا الحدود بألوان العلم الروسي وتم طلاء المقاعد بأنماط روسية تقليدية.كما زرع منظمو الحدث 30 شجرة صنوبر متوسطية في الحديقة كجزء من حملة "حديقة الذاكرة"، بدعم من بلدية عيناب.وقالت غالينا عباس، مديرة جمعية خريجي جامعة الصداقة في موسكو لـ"سبوتنيك"، إن الحديقة تم إنشاؤها بمبادرة من جمعية RUDN في لبنان والبيت الروسي في بيروت ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار، وافتتحت عام 2021.وأشارت إلى أن "السنة الماضية احتفلنا بعيد النصر وعيد روسيا في الحديقة بحضور حوالي 300 أو 400 شخصا، ونتوقع هذا الحضور أيضا هذه العام للاحتفال بيوم النصر في 7 مايو/أيار المقبل".ولفتت عباس إلى أنه "تم تنظيف الحديقة وأصبحت مهيئة للاحتفال بالعيد، وفي برنامج الاحتفال حفلة وطعام للجميع وأنشطة متنوعة".وأشار البيت الروسي في بيروت إلى أنه "من المخطط زراعة الأشجار في 4 مدن أخرى في لبنان، مع الدعم اللافت من الجمعيات اللبنانية والهيئات العامة.وفي مدينة النبطية، وكجزء من نشاط الشباب "ستالينغراد"، سيتم زرع الأشجار في حديقة المدينة بدعم من البلدية وبيت الثقافة الروسي في النبطية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

تجهيز حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب للاحتفال بيوم النصر

08:47 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 30.04.2023)
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . zahra el amier
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حصري
تواصل الجالية الروسية في لبنان مع خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفييتي ومواطنين لبنانيين مهتمين بالشأن الروسي، التحضيرات للاحتفال بذكرى عيد النصر على الفاشية بسلسلة نشاطات ثقافية واجتماعية وترفيهية.
وبهذا الإطار واستعدادًا للاحتفال بيوم النصر في حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب في محافظة جبل لبنان، عمل خريجو جامعة RUDN بالاشتراك مع أبناء المواطنين الروس في لبنان وأعضاء الفريق اللبناني "متطوعو النصر" والبيت الروسي في بيروت والسفارة الروسية في لبنان على تحضير وتنظيف وتزيين الحديقة، ورسموا الحدود بألوان العلم الروسي وتم طلاء المقاعد بأنماط روسية تقليدية.
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
© Sputnik . zahra el amier
كما زرع منظمو الحدث 30 شجرة صنوبر متوسطية في الحديقة كجزء من حملة "حديقة الذاكرة"، بدعم من بلدية عيناب.
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وقالت غالينا عباس، مديرة جمعية خريجي جامعة الصداقة في موسكو لـ"سبوتنيك"، إن الحديقة تم إنشاؤها بمبادرة من جمعية RUDN في لبنان والبيت الروسي في بيروت ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار، وافتتحت عام 2021.
وأشارت إلى أن "السنة الماضية احتفلنا بعيد النصر وعيد روسيا في الحديقة بحضور حوالي 300 أو 400 شخصا، ونتوقع هذا الحضور أيضا هذه العام للاحتفال بيوم النصر في 7 مايو/أيار المقبل".
ولفتت عباس إلى أنه "تم تنظيف الحديقة وأصبحت مهيئة للاحتفال بالعيد، وفي برنامج الاحتفال حفلة وطعام للجميع وأنشطة متنوعة".
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
© Sputnik . zahra el amier
وأشار البيت الروسي في بيروت إلى أنه "من المخطط زراعة الأشجار في 4 مدن أخرى في لبنان، مع الدعم اللافت من الجمعيات اللبنانية والهيئات العامة.
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
© Sputnik . zahra el amier الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
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الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
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الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
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© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
4/5
© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
5/5
© Sputnik . zahra el amier
الصداقة الروسية اللبنانية في مدينة عيناب
وفي مدينة النبطية، وكجزء من نشاط الشباب "ستالينغراد"، سيتم زرع الأشجار في حديقة المدينة بدعم من البلدية وبيت الثقافة الروسي في النبطية.
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