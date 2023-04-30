https://sputnikarabic.ae/20230430/روسيا-تعتزم-إطلاق-قناة-دون--دونباس-المائية-الفريدة-من-نوعها--1076475879.html
روسيا تعتزم إطلاق قناة "دون -دونباس" المائية الفريدة من نوعها
روسيا تعتزم إطلاق قناة "دون -دونباس" المائية الفريدة من نوعها
تعتزم روسيا إطلاق عمل القناة "دون دونباس" التي تقوم ببناءها منذ شتاء عام 2022 في دونيتسك، حيث تعهد قسم البناء والإعمار في وزارة الدفاع الروسية بتسليم المشروع... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T07:27+0000
2023-04-30T07:27+0000
2023-04-30T07:27+0000
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن مشروع القناة المائية يعتبر متميزا ولا مثيل له في كل روسيا، حيث يتم ملء أقسام القناة تحت ضغط عالٍ، بالإضافة إلى فحص جودة الوصلات واختبار معدات الضخ للتشغيل في أوضاع مختلفة.ولفتت الدفاع الروسية أن ملء أنظمة الهيكل الهيدروليكي للقناة أوشك على الانتهاء وبعد ذلك سيتم إطلاق عمل القناة لإيصال المياه إلى مناطق دونيتسك المختلفة.وبشأن القناة التي من المخطط إطلاقها، فقد تم البدء بإعمارها بوقت قياسي، حيث من المتوقع أن يقوم هذا المشروع بتزويد المنطقة بالمياه بحوالي 480 ألف متر مكعب، والتي يبدأ مسارها من مدينة سلافيانسك في لوغانسك مرورا بمدن دونيتسك لتصل بعد ذلك إلى مقاطعة روستوف على الدون.كما تتميز القناة بأنظمة لا مثيل لها في روسيا حيث لا تتوقف فيها المولدات عن العمل وبالتالي لن تتوقف عن إمداد المنطقة بالمياه في حالات الطوارئ.كما قام قسم الإعمار والبناء في وزارة الدفاع بإنشاء خط أنابيب للمياه من شمال دونيتسك بوقت قياسي خلال أربعة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230402/افتتاح-أول-محطة-ضخ-عائمة-للقناة-الجديدة-بين-روستوف-ودونباس-فيديو-1075437656.html
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روسيا
روسيا تعتزم إطلاق قناة "دون -دونباس" المائية الفريدة من نوعها
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تعتزم روسيا إطلاق عمل القناة "دون دونباس" التي تقوم ببناءها منذ شتاء عام 2022 في دونيتسك، حيث تعهد قسم البناء والإعمار في وزارة الدفاع الروسية بتسليم المشروع في الوقت القريب.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن مشروع القناة المائية يعتبر متميزا ولا مثيل له في كل روسيا، حيث يتم ملء أقسام القناة تحت ضغط عالٍ، بالإضافة إلى فحص جودة الوصلات واختبار معدات الضخ للتشغيل في أوضاع مختلفة.
ولفتت الدفاع الروسية أن ملء أنظمة الهيكل الهيدروليكي للقناة أوشك على الانتهاء وبعد ذلك سيتم إطلاق عمل القناة لإيصال المياه إلى مناطق دونيتسك المختلفة.
وبشأن القناة التي من المخطط إطلاقها، فقد تم البدء بإعمارها بوقت قياسي، حيث من المتوقع أن يقوم هذا المشروع بتزويد المنطقة بالمياه بحوالي 480 ألف متر مكعب، والتي يبدأ مسارها من مدينة سلافيانسك في لوغانسك مرورا بمدن دونيتسك لتصل بعد ذلك إلى مقاطعة روستوف على الدون.
كما تتميز القناة بأنظمة لا مثيل لها في روسيا حيث لا تتوقف فيها المولدات عن العمل وبالتالي لن تتوقف عن إمداد المنطقة بالمياه في حالات الطوارئ.
كما قام قسم الإعمار والبناء في وزارة الدفاع بإنشاء خط أنابيب للمياه من شمال دونيتسك بوقت قياسي خلال أربعة أشهر.