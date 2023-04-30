https://sputnikarabic.ae/20230430/مقتل-شرطيين-تركيين-ومسلحين-موالين-لأنقرة-بانفجار-لغم-شرقي-سوريا-1076492931.html

مقتل شرطيين تركيين ومسلحين موالين لأنقرة بانفجار لغم شرقي سوريا

مقتل شرطيين تركيين ومسلحين موالين لأنقرة بانفجار لغم شرقي سوريا

لقي عسكريان تركيان ومعهما اثنان من مسلحي الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي مصرعهم، وأصيب أكثر من 7 آخرين في انفجار لغم بنقطة تفتيش مشتركة، شرقي سوريا. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T16:20+0000

2023-04-30T16:20+0000

2023-04-30T16:20+0000

العالم العربي

قتلى وجرحى

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية بريف الرقة إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 7 آخرين بجروح متفاوتة بانفجار لغم أرضي بنقطة تفتيش مشتركة بين الشرطة التركية والفصائل "التركمانية" أو ما يسمى "الجيش الوطني"، اليوم الأحد 30 نيسان/أبريل.وأكدت المصادر أن من بين القتلى عنصران من الشرطة التركية واثنان آخران من "الجيش الوطني" الخاضع للجيش التركي، جراء انفجار لغم بدورية عسكرية في منطقة صقيرو بريف مدينة تل أبيض شمالي الرقة، والتي تخضع لسيطرة الجيش التركي.وبعد حدوث الانفجار فرض الجيش التركي والفصائل الخاضعة له طوقا أمنيا في موقع التفجير في حين قامت سيارات الإسعاف بنقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات داخل الأراضي التركية، بحسب المصادر.في حين، أعلن مكتب والي شانلي أورفا جنوبي تركيا، مقتل شرطيين تركيين وإصابة 7 آخرين، في انفجار قنبلة بنقطة تفتيش للجيش التركي قرب تل أبيض في الشمال السوري.

https://sputnikarabic.ae/20230320/مسلحون-موالون-لتركيا-يعدمون-4-سوريين-من-عائلة-واحد-بسبب-احتفالهم-بعيد-النيروز-1074966630.html

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العالم العربي, قتلى وجرحى, أخبار سوريا اليوم