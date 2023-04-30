https://sputnikarabic.ae/20230430/ملك-الأردن-يطالب-رئيس-النواب-الأمريكي-بتكثيف-الجهود-لإيجاد-أفق-سياسي-للقضية-الفلسطينية-1076475017.html
ملك الأردن يطالب رئيس "النواب الأمريكي" بتكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية
ملك الأردن يطالب رئيس "النواب الأمريكي" بتكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية
طالب الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T06:57+0000
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ووفقا لوكالة عمون الأردنية، فقد طالب الملك عبد الله الثاني، بـ "ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".مطالبة ملك الأردن جاءت خلال استقباله أمس السبت رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، ووفدا من أعضاء الكونغرس.وقد تناول اللقاء، "الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات".يشار إلى أن اللقاء حضره من الجانب الأردني كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر.يشار إلى أن الأردن كان قد وقع مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية، (2023-2029)، والتي تنص على تقديم الأخيرة دعما للأولى يقارب الـ 10.15 مليار دولار خلال 7 سنوات، منها 610 ملايين دولار دعما مباشرا للخزينة سنويا.وتنص المذكرة كذلك على تقديم الولايات المتحدة 400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش في المملكة الأردنية الهاشمية.طالع أيضا: ملك الأردن يلتقي قادة عسكريين أمريكيين في زيارة عمل للولايات المتحدة
https://sputnikarabic.ae/20220508/ملك-الأردن-وعقيلته-يتسلمان-جائزة-في-الولايات-المتحدة-1061987608.html
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أخبار الأردن, ولي عهد الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, ولي عهد الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ملك الأردن يطالب رئيس "النواب الأمريكي" بتكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية
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طالب الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.
ووفقا لوكالة
عمون الأردنية، فقد طالب الملك عبد الله الثاني، بـ "ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
مطالبة ملك الأردن جاءت
خلال استقباله أمس السبت رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، ووفدا من أعضاء الكونغرس.
وقد تناول اللقاء، "الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات".
اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ثمن فيه الملك عبد الله ما وصفه بـ "دعم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي للمملكة"، مشددا على ضرورة "تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك".
يشار إلى أن اللقاء حضره من الجانب الأردني كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر.
يشار إلى أن الأردن كان قد وقع مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية، (2023-2029)، والتي تنص على تقديم الأخيرة دعما للأولى
يقارب الـ 10.15 مليار دولار خلال 7 سنوات، منها 610 ملايين دولار دعما مباشرا للخزينة سنويا.
وتنص المذكرة كذلك على تقديم الولايات المتحدة 400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش في المملكة الأردنية الهاشمية.